Sueca convocará en breve el concurso para elegir el cartel de las Fallas 2022

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Festes, ha anunciat que en breu es publicarà la convocatòria per a triar el cartell anunciador de les Falles de 2022. “Després de l’experiència de les Falles d’octubre, i sempre amb la màxima prevenció i cautela, volem anunciar que anem a convocar en breu el concurs per a triar la imatge de les Falles 2022 amb la finalitat que totes les persones interessades a presentar-se puguen anar treballant en el seu disseny. El nostre desig és que estes pròximes Falles suposen el retorn a una certa normalitat per a tot el col·lectiu faller del municipi i, per això, des de la Regidoria continuarem amb les activitats previstes dins de la normativa sanitària vigent”, ha explicat la regidora de Festes, Gema Navarro.

Com en l’edició anterior, podran presentar-se tots aquells/es interessats/des a títol personal amb 2 treballs com a màxim, originals i inèdits. A més de ser la imatge oficial de les Falles de Sueca 2022, el treball guanyador obtindrà un premi en metàl·lic de 800 euros. En breu informarem, a través de la pàgina web municipal i les xarxes socials de l’Ajuntament, sobre els requisits per a poder participar en esta convocatòria.