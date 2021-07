Sueca derrocarà una de les pistes de frontó de l’Estadi Municipal a causa del seu deteriorat estat

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria d’Esport, procedirà a l’enderrocament d’una de les dues pistes existents de frontó de l’Estadi Municipal Antonio Puchades, davant l’estat de deterioració que presenta i seguint les indicacions dels tècnics municipals. “Hem decidit derruir-la, segons recomanació dels tècnics, pel perill que puga comportar per als usuaris i usuàries de les instal·lacions. Es tracta d’una obra que està contemplada en els pressupostos d’enguany i, per a pròximes actuacions, estem considerant la possibilitat de construir en este espai una pista per a la pràctica de frare, una modalitat de pilota valenciana”, ha explicat la regidora d’Esport, Celia Beltrán, qui ha assenyalat també que des de l’Ajuntament s’està treballant en la cerca de subvencions que contribuïsquen a reduir el cost per al municipi de les obres de construcció d’una nova pista, previstes per a l’any que ve. “La nostra pretensió és anar millorant i actualitzant totes les instal·lacions esportives de l’Estadi, que prompte complirà 50 anys, i, per tant, requereix d’una sèrie de millores perquè la ciutadania puga gaudir practicant esport en les millors condicions”, en paraules de Celia Beltrán.

Des de la Regidoria d’Esport s’ha valorat la realització dels treballs el mes d’agost per ser el de menor afluència d’usuaris i usuàries a esta instal·lació esportiva. Per este motiu, l’Estadi Municipal romandrà tancat de l’1 al 10 d’agost. “Demanem disculpes per les molèsties que es puguen causar, però hem d’evitar que puga produir-se qualsevol contratemps a conseqüència de les obres i el perill que comporten per a les persones”, ha assenyalat Celia Beltrán.

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha explicat també que l’estat que presenta la pista de frontó ha sigut la causa de decidir la seua demolició, “esta és la línia d’actuació que estem seguint, tant en el nucli urbà de la ciutat, en totes les façanes que han romàs amb tanques des de fa molts anys pel seu mal estat de conservació, com ací en l’Estadi. Així mateix, continuarem treballant en l’adequació de les instal·lacions esportives segons la demanda de la ciutadania, adaptant-les als gustos i preferències dels i les usuaris/àries, com ja vam fer fa uns mesos amb la inauguració de les noves pistes de pàdel, o amb la pròxima instal·lació d’aparells de musculació”. D’altra banda, la màxima autoritat municipal ha assenyalat el desig que, en breu, “puga ser una realitat la unió dels dos clubs de futbol, SD Sueca i Promeses, perquè algun dia puga convertir-se tot este lloc en un únic recinte, en una ciutat esportiva com mereix Sueca, amb la creació d’una fundació esportiva que regule tots els usos, subvencions i propostes esportives de la nostra ciutat”.