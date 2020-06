Sueca desinfecta diàriament els seus parcs infantils

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Sueca, a través de les regidories de Serveis Municipals i Medi Ambient, està procedint diàriament a la neteja i desinfecció de totes les seues zones de jocs infantils i parcs, tant en el nucli urbà com en la zona marítima. L’empresa municipal Aigües de Sueca, i l’encarregada de la neteja viària, SAV, estan emprant-se a fons per a realitzar estes tasques tots els dies, fins i tot de manera manual en moltes zones, amb l’objectiu d’oferir la màxima seguretat a la ciutadania, especialment als més xicotets de la casa. “Des de la Regidoria de Serveis, i des de l’empresa municipal Aigües de Sueca, continuem amb el treball que s’ha realitzat en els últims mesos de desinfecció diària de moltes zones de la població, centrant-nos ara també als parcs infantils durant el temps que ens marquen les autoritats sanitàries, per a garantir la seguretat dels nostres xiquets i xiquetes i que puguen gaudir d’estos jocs, tant en la costa com en el nucli urbà”, ha explicat el regidor de Serveis Municipals, Joan Carles Vázquez.



“Des de l’Ajuntament s’està realitzant un gran esforç, per part d’estos dos departaments, per a incrementar la prevenció amb accions com estes, tan necessàries i importants en les circumstàncies que estem vivint. Des de l’inici de la crisi sanitària, l’Ajuntament ha extremat les labors de desinfecció en tota la població, i ara, expressament, s’està duent a terme en les zones infantils que per fi han pogut ser obertes per al seu gaudi”, ha assenyalat la regidora de Medi Ambient, Carmen Pérez.