Sueca dispararà tres castells de focs artificials simultàniament el pròxim 19 de març

Connect on Linked in

Com ja va ocórrer el 8 de setembre, festivitat de la patrona de la ciutat, l’espectacle pirotècnic es dispararà des de tres llocs diferents del municipi perquè tota la ciutadania puga gaudir-ho

Després de la suspensió de les festes falleres la setmana vinent, davant la situació d’emergència sanitària que vivim, la Regidoria de Festes de l’Ajuntament de Sueca està preparant un gran espectacle pirotècnic per a la ciutadania que es podrà gaudir des dels propis domicilis i que arribarà a tots els racons de la ciutat. “De nou, com ja vam fer el passat 8 de setembre, tots els veïns i veïnes podran gaudir el pròxim 19 de març, festivitat de Sant Josep, amb estos castells que es dispararan simultàniament des de tres punts diferents del nucli urbà perquè puguen ser contemplats des de qualsevol lloc. Sueca compta amb un nombrosíssim i entregat col·lectiu faller que està patint, per segon any consecutiu, la suspensió d’esta festa tan arrelada en la nostra població. Per a este col·lectiu, i per a tota la ciutadania en general, hem preparat este espectacle amb el qual pretenem contribuir a recuperar un poc de l’esperit festiu faller que viu la nostra ciutat estos dies”, ha explicat la regidora de Festes, Gema Navarro.

Els tres castells, repartits en el nucli urbà, es dispararan el dia 19 de març, a les 20.30 hores, i des de l’Ajuntament de Sueca es recomana que siguen contemplats des dels propis domicilis.