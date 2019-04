Sueca dóna la benvinguda a la seua Setmana Santa

Connect on Linked in

El rector Eduardo Saiz Lara ha estat l’encarregat de proclamar l’inici de la festa religiosa

Este passat diumenge, Sueca va inaugurar les festes de Setmana Santa 2019 amb el tradicional acte del pregó. En esta ocasió, el pregoner ha sigut el rector de l’Església Sant Miquel Arcàngel d’Enguera i arxipreste de l’arxiprestat 22 “Virgen de Gracia”, Eduardo Saiz Lara.

La jornada va començar amb una recepció oficial a l’edifici consistorial, on esperaven el primer tinent d’alcalde, Salvador Campillo; el regidor de Festes, Salvador Giménez i la regidora de Serveis, Pilar Moncho. Els representants del consistori van felicitar a la renovada Junta Major de Confraries de Sueca i al seu nou president, Eduard Escrivà. Abans de finalitzar l’acte, el primer tinent d’alcalde va imposar una insígnia honorífica de la ciutat de Sueca al pregoner, qui va signar també al llibre d’or de la ciutat.

Finalitzada la recepció a l’Ajuntament, la comitiva es va traslladar a l’Església de Nostra Senyora de Fàtima, on Don Eduardo Saiz va proclamar el pregó d’inici de la festa. Per concloure esta jornada els assistents a l’acte van poder gaudir d’un dinar de germanor entre les confraries locals.

El pregoner de la Setmana Santa de Sueca 2019

Eduardo Saiz és natural de Cuenca i des de 2002 va ingressar al seminari d’esta localitat on va cursar els estudis eclesiàstics. L’any 2005 continua amb els estudis de teologia en la Facultat de Sant Vicent Ferrer de València. En l’any 2008 finalitza la llicenciatura en estudis eclesiàstics i comença la llicenciatura en teologia dogmàtica i magisteri per a educació infantil i primària.

En 2009 és ordenat diaca en l’arxidiòcesi de València de la qual, el 27 de juny d’este mateix any, passa a formar part del seu presbiteri en ordenar-se com a sacerdot. El 9 d’octubre de 2009 pren possessió com a rector de les Parròquies de Sant Miguel Arcángel de Jalance i Patriarca San José de Cofrents on també desenvolupa la seua tasca com a professor de religió en l’Institut de Jalance, compaginant també esta feina amb la parròquia de Casas de Rio en el 2012.

En l’actualitat és rector de les parròquies de Sant Miguel Arcángel d’Enguera, Ntra. Sra. de Belen de Navalón i San Antonio de Padua de Benali, així com arxipreste de l’arxiprestat 22, “Virgen de Gracia”.