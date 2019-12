Sueca dona la benvinguda al Nadal amb “neu” i una major il·luminació

Connect on Linked in

Amb les llums i la neu “artificial” com a protagonistes, Sueca va inaugurar ahir a la nit la seua il·luminació nadalenca davant centenars de veïns i veïnes que es van acostar a la plaça de l’Ajuntament per a contemplar l’espectacle.



A les 20 hores, l’alcalde, Dimas Vázquez, acompanyat d’una gran representació de la corporació municipal, la festera major de Sueca, Alicia Falcó, i la seua cort d’honor, va donar oficialment la benvinguda al Nadal amb una il·luminació especial, que enguany ha arribat també a la zona perifèrica del municipi, i amb elements nous mai vistos a Sueca.



En acabar la seua intervenció, en la qual va felicitar a tots els suecans i suecanes les festes i els va desitjar “un any nou 2020 ple de solidaritat i salut per a tots”, l’alcalde va cedir el micròfon a la festera major de Sueca perquè realitzara el compte arrere previ a l’encesa de la il·luminació. Al mateix temps, des d’uns canons situats en la façana del consistori, van començar a caure flocs de neu articial que van fer les delícies dels presents, especialment dels més menuts congregats en la plaça. “Per uns moments, Sueca es va veure coberta d’un mantell blanc idoni per a crear un ambient encara més nadalenc. Açò no s’havia fet mai a Sueca. Enguany hem volgut afegir efectes nous, més especials, per a augmentar la il·lusió i la felicitat dels xiquets i xiquetes, i celebrar així l’arribada d’estes festes, a fi que ho gaudisquen tots els ciutadans i, al mateix temps, beneficiar al comerç local potenciant les compres en el municipi”, ha assenyalat la regidora de Turisme i Comerç, Manoli Egea.



Els més xicotets van poder gaudir també saludant a dos personatges molt volguts, com són Peppa Pig i Mario Bros, els quals els van entregar caramels en forma del bastonet típic del Nadal i globus de colors. A més, van poder deixar la seua carta a la casa del Pare Noel, instal·lada junt al campanar de l’església de Sant Pere, i fer-se una foto en el photocall instal·lat especialment per a l’ocasió.