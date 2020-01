Sueca dota de major seguretat els accessos al parc agility caní

Connect on Linked in

Les regidories de Medi Ambient i Seguretat Ciutadana han treballat conjuntament per a procedir a l’habilitació d’unes zones d’accés més segures per als vianants al parc agility caní, situat junt a la Senda de les Vaques. “En coordinació amb la Regidoria de Seguretat Ciutadana, hem procedit a la senyalització viària de tres nous passos de vianants en els accessos a esta zona d’oci i esplai que compta amb una gran afluència de ciutadans. Va ser una de les primeres mesures que vam voler posar en marxa només vam arribar al govern municipal”, ha assenyalat la regidora de Medi Ambient, Carmen Pérez.



Junt a la nova senyalització viària, s’ha procedit també a la instal·lació de senyalització vertical, per a aconseguir una disminució de la velocitat dels vehicles i una major pacificació del trànsit, i en estos dies s’estan col·locant, a més, quatre fanals solars per a il·luminar el parc.



Els nous passos de vianants s’han pintat en el canvi de vorera i en l’eixida del túnel que passa per davall de la A-38. A més, el tram de la Senda de les Vaques, que comunica el final de l’avinguda de l’Arròs amb este parc d’esplai per a gossos i zona verda, tindrà a partir d’ara un únic sentit de circulació d’eixida del municipi, a causa de la seua estretor, “encara que la idea és que, a mitjà termini, siga exclusivament d’ús per als vianants, ja que tenim projectes d’ampliar l’oferta d’oci en eixa zona i, per tant, augmentaria el pas de persones”, ha avançat la regidora, Carmen Pérez.