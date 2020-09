Sueca, el Perelló i el Mareny de Barraquetes es tornen a unir per a solicitar solucions definitives per a les seues platges

Connect on Linked in

Els alcaldes de Sueca, el Perelló i el Mareny de Barraquetes han manifestat hui en roda de premsa la necessitat d’unir-se per tal de reivindicar una solució per a la seua costa. Després de l’acord amb Costes per a la reparació de les infraestructures danyades pels temporals, ja començaren a parlar de com aconseguir la reparació definitiva de les platges.

L’apilament d’arena i la construcció d’un escull artificial serien les solucions definitives segons ha manifestat Juan Botella, alcalde del Perelló.

Tres pobles units una vegada més, en esta ocasió, per les seues platges.