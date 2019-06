Sueca en el punt de mira dels mitjans de comunicació davant la investidura

Connect on Linked in

La direcció del PSPV, no obstant això, ha desautoritzat aquest pacte i amenaça en expulsar a Vàzquez del partit si continua amb la seua intenció.

A menys d’un dia per als actes d’investidura en els diferents municipis, Sueca segueix en el punt de mira dels mitjans de comunicació.

Amb quasi 28.000 habitants, Compromís va guanyar les eleccions locals i l’actual alcaldessa en funcions Raquel Tamarit va obtindre vuit regidors, però la majoria absoluta se situa en 11 i el grup Independent de Sueca, el Perelló i El Mareny, amb el que ha estat governant fins ara, va passar de tres a dos regidors, per tant no suma per a reeditar l’acord de Govern.

Per la seua banda, el candidat socialista, Dimas Vázquez, va obtenir sis regidors, que units als tres del PP i els dos de Cs, podria fer-se amb la vara d’alcalde, després d’haver aplegat a un acord amb ells per llevar de l’alcaldia a Tamarit.

La direcció del PSPV, no obstant això, ha desautoritzat aquest pacte i amenaça en expulsar a Vàzquez del partit si continua amb la seua intenció. L’alcaldessa en funcions destacava la legitimitat dels pactes.

La mateixa vicepresidenta en funcions de la Generalitat, Mónica Oltra, de Compromís, també va exigir en la sessió d’investidura lleialtat a Puig amb els pactes d’esquerres i es va referir entre altres poblacions a Sueca.

Per altra banda, tot i no saber que passarà demà en la investidura, Tamarit assegurava estar molt satisfeta per haver guanyat per segona vegada les eleccions i amb el treball realitzat al llarg dels últims 4 anys.