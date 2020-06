Sueca entra a formar part de la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere

Connect on Linked in

Foto: Riberabaixa.info

La capital de la Ribera Baixa és un dels 17 nous membres de la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere de la Diputació de València, un organisme, creat en 2018, que compta en l’actualitat amb 84 ajuntaments membres als quals l’àrea d’Igualtat de la corporació provincial ofereix la possibilitat de compartir recursos i esforços en la lluita contra esta xacra social que ens afecta a totes i tots. L’objectiu de la iniciativa és dotar de recursos als municipis per a ajudar-los a desenvolupar els seus propis plans d’igualtat i contra la violència de gènere.

“El nostre municipi és nou membre de ple dret en complir tots els requisits necessaris, com disposar d’una regidoria i un Pla d’Igualtat, així com de recursos econòmics i professionals per a lluitar contra la violència de gènere. A partir d’ara, amb les subvencions obtingudes a través de l’ens provincial, i les corresponents al Pacte d’Estat, es facilitarà la realització de més accions encaminades a lluitar contra esta xacra. Per a Sueca, com a capital de comarca i cap de partit judicial, entrar a formar part d’esta xarxa provincial suposa un reconeixement al treball que es realitza en esta matèria”, ha explicat la regidora d’Igualtat, Gema Navarro.

Els 84 consistoris integrats en esta iniciativa provincial es repartiran els 500.000 euros destinats a actuacions i campanyes de prevenció i sensibilització en l’àmbit local, mentre la Diputació, a través de les seues àrees d’Igualtat i Administració General, continuarà formant a les tècniques i tècnics dels ajuntaments i a les policies locals en matèria de violència de gènere, en este últim cas en col·laboració amb l’Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE).