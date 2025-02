Sueca es consolida com a municipi inclusiu amb la presentació de pictogrames per a les falles

“Pictogrames innovadors faciliten l’accés a la comprensió de les falles per a persones amb diversitat funcional”

“Sueca reforça el seu compromís amb la igualtat i la diversitat en les festes falleres”

Sueca ha tornat a fer un pas endavant en la inclusió social, convertint-se en un municipi referent en l’adaptació de les seues festes falleres per a totes les persones amb diversitat funcional. En el marc de la presentació oficial dels pictogrames que acompanyaran els monuments fallers, la ciutat reafirma el seu compromís amb la igualtat i la diversitat, oferint una explicació accessible de les seues falles a través d’un llenguatge visual.

L’acte de lliurament dels pictogrames ha tingut lloc al saló de plens de l’Ajuntament, on han assistit l’alcalde de Sueca, Julián Sáez, el regidor de Falles, Alfredo Planells, membres de l’equip de govern municipal i representants de les comissions falleres i de la Junta Local Fallera. També han participat els membres de l’Associació de Pares de l’Autisme de Sueca (APASU), destacant la presència de Sonia Perucha, presidenta de l’associació, qui ha expressat el seu agraïment per l’esforç col·lectiu per fer possible aquesta iniciativa.

Els pictogrames, fets per Rubén Pastor, secretari d’APASU, estaran presents en els monuments fallers, facilitant la comprensió dels missatges que estos transmeten. Aquesta acció forma part d’un projecte iniciat per l’Associació, amb el suport de l’Ajuntament.

Amb aquesta nova acció, Sueca es reafirma com a un municipi que promou la inclusió i el respecte per la diversitat, fent que les falles siguen accessibles per a totes les persones.