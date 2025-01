El creixent interès de productores audiovisuals per Sueca situa aquest municipi com un punt de referència en la indústria cinematogràfica.

Des de la seua adhesió a la xarxa Film València l’any 2018, Sueca ha vist un augment significatiu en les sol·licituds per a utilitzar els seus escenaris naturals i urbans en rodatges cinematogràfics i publicitaris. Factors com la diversitat paisatgística, el patrimoni arquitectònic, la qualitat de la llum i l’hospitalitat de la seua gent han convertit aquest municipi en un destí cada vegada més sol·licitat per les productores.

Promoció del municipi en Fitur

En el marc de la fira de turisme Fitur, la representant de Film València, Ann Hernández, juntament amb l’alcalde de Sueca, Julián Sáez, i la regidora de Turisme, Teresa Ribes, han reafirmat el compromís de continuar impulsant Sueca com a plató de gravacions. Aquesta col·laboració suposa un pas endavant per posar en valor el municipi a través d’un aparador internacional com el cinema.

“Sabem perfectament el gran potencial que té Sueca per atraure visitants. Estem orgullosos del nostre entorn i considerem fonamental establir sinergies amb entitats com Film València per donar a conèixer la riquesa del nostre municipi al món. Fer-ho a través del cinema i la publicitat és una oportunitat única per arribar a un públic molt ampli”, ha destacat l’alcalde, Julián Sáez.

Sueca, escenari d’importants produccions

En els últims anys, Sueca ha acollit nombroses gravacions, especialment des del 2018, amb el 2023 com un dels anys més prolífics. Algunes de les produccions més destacades inclouen:

El documental Descobrint al Mestre Serrano .

. La pel·lícula Uncancelled , una coproducció australiana i valenciana.

, una coproducció australiana i valenciana. Un espot per al Ministeri d’Igualtat sobre diversitat.

sobre diversitat. Anuncis per a marques com Mahou , enregistrats en els carrers del municipi.

, enregistrats en els carrers del municipi. Films com Vasil, El Desentierro o Federica Montseny, la dona que parla.

Durant el 2024, Sueca va ser escenari de cinc noves produccions, destacant localitzacions com els emblemàtics camps d’arrossars, edificis modernistes com l’Ateneo Sueco del Socorro, espais urbans i el conjunt arquitectònic del Molí del Pasiego.

En l’actualitat, Sueca es troba immersa en un altre projecte cinematogràfic i es preveu que el pròxim febrer comence un nou rodatge, del qual encara no es poden revelar detalls.

Gràcies a l’impuls del cinema, Sueca es consolida com una destinació turística i cultural de referència a la Comunitat Valenciana.