Sueca es converteix en referent en l’atenció integral a persones amb discapacitat

Connect on Linked in

L’Ajuntament ha volgut fer coincidir la data de hui, Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, amb la inauguració oficial de la Residència, el Centre de Dia i el Centre Ocupacional, els tres destinats a persones amb diversitat funcional



Encara que des de fa ja algunes setmanes els nous recursos que atenen persones amb diversitat funcional de Sueca es troben funcionant a ple rendiment, l’Ajuntament ha preferit que fora hui, 3 de desembre, Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, la data triada per a la inauguració de la nova Residència, el nou Centre de Dia i el remodelat Centre ocupacional, que ja prestava els seus serveis a la ciutat des de fa algunes dècades. A l’acte han assistit l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, la regidora d’Acció Social, Manoli Egea, i una gran representació de la corporació municipal; així com professionals de l’àmbit de l’atenció a persones amb discapacitat, associacions, treballadors dels centres que s’inauguraven, usuaris i familiars.



“Amb la finalitat d’oferir una cobertura integral al col·lectiu de persones amb discapacitat, no sols de Sueca sinó a nivell autonòmic, l’Ajuntament de Sueca completa amb les inauguracions de hui el que es va iniciar l’any 1985 amb la posada en marxa del Centre Ocupacional, proporcionant així un servei integral per als seus usuaris que inclou, a més de l’esmentat Centre ocupacional, una nova Residència i un nou Centre de Dia, els quals actuaran de manera coordinada per a proporcionar una atenció completa a estes persones en un entorn de proximitat i inclusió”, ha explicat l’alcalde, Dimas Vázquez.



A més, en la seua intervenció, Vázquez ha volgut agrair el treball realitzat en passades legislatures per diferents alcaldes i regidors, així com l’ajuda prestada des de Diputació i Generalitat, a fi que estes instal·lacions puguen ser ja una realitat. També ha tingut paraules d’agraïment per a tots els treballadors dels diferents centres, així com per als usuaris i les seues famílies. “Sueca fa un pas endavant en la seua aposta per les persones amb diversitat funcional posant en marxa estos serveis que constitueixen, no sols un referent autonòmic en esta mena d’atencions, sinó també una gran satisfacció per a tots els suecans i suecanes”, ha assenyalat l’alcalde.



Per la seua banda, la regidora d’Acció Social, Manoli Egea, ha remarcat que “amb estos nous recursos, la nostra ciutat completa el circuit de tots els serveis que puga necessitar una persona amb discapacitat. Perquè el més valuós que pot brindar un ésser humà a un altre és felicitat i benestar, i això és el que pretenem amb una atenció de qualitat, digna, concorde a les necessitats de cada usuari. Estem molt orgullosos que Sueca siga tot un exemple en esta classe de serveis”.



El passat 1 d’octubre es van obrir les portes de les noves instal·lacions i el seu condicionament s’ha realitzat d’una manera molt ràpida i òptima, segons la directora de la Residència i Centre de Dia, Amparo Menargues. “En tractar-se d’equipaments nous, s’ha afavorit molt l’adaptació necessària per a poder atendre les persones que més ho requerien, sobretot les més assistides. Tant els professionals com els usuaris i usuàries estem molt contents”. La directora ha assenyalat també que, per a previsiblement finals de desembre o gener, podran tindre cobertes íntegrament les 40 places de què disposen, el mateix nombre de places que al Centre de Dia.



En l’acte inaugural, s’ha procedit també a la lectura d’un manifest, per part d’una usuària, per a commemorar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. En ell, s’ha fet referència especialment a un dels problemes que més els afecta, el de la soledat no triada.



El Centre Ocupacional, de 40 places, és un recurs la gestió directa del qual es realitza per part de l’Ajuntament. En el cas dels nous Centre de Dia i Residència, les instal·lacions són municipals però la gestió dels serveis la realitza l’entitat sense ànim de lucre Fundació SASM de Sueca.