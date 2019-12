Sueca es prepara per a celebrar la Nit de Nadal

Print This Post

L’Associació Valenciana de Tradicions i Costums, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sueca, ha programat per a demà, dia 24 de desembre, un programa de Vigília i Nit de Nadal 2019 que començarà a les 12 del migdia amb el toc de l’Ángelus i el volteig general de campanes.



A les 18 hores, tindrà lloc el Cant de la Sibil·la, el Sermó de la Calenda i, a continuació, se celebrarà una missa a l’església Arxiprestal de Sant Pere Apòstol. Enguany participaran els xiquets Sergi Piera, com a Sibil·ler, i Jaume Cebolla, com a Acòlic de la Calenda.



Ja a l’Ajuntament, a partir de les 19 hores, es cantaran els Goigs de Nadal, en els quals participaran la Començadoreta i Llauradoretes de la Mare de Déu, els Majorals dels Benissants, i els xiquets Sibil·ler i Acòlic de la Calenda. A les 19.05, el grup de Danses l’Almogàver oferirà el tradicional Ball dels Pastorets davant del Betlem instal·lat en la plaça. A les 19.10 hores, el cor de la Societat Unió Musical de Sueca interpretarà el Cant de Nadales a la porta de l’Ajuntament; i a les 19.30 hores, l’associació cultural La Xala oferirà el Cant de Nadales Tradicionals Valencianes al carrer Sant Cristófol, Passatge i Plaça de l’Ajuntament. A les 20.30 hores, finalitzaran els actes amb un castell de focs artificials, Foc de Nadal, Dansà i Muixeranga.