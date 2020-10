Sueca es prepara per a la Festivitat de Tots Sants sota mesures preventives

Connect on Linked in

Des de la Regidoria responsable del Cementeri Municipal, es vol informar la ciutadania de les mesures i protocols que s’hauran de complir per a accedir al recinte davant la festivitat de Tots Sants. “A causa de les circumstàncies que estem vivint per la pandèmia, i per a evitar aglomeracions i, per tant, major risc de contagis, hem hagut d’actuar d’esta manera, ordenant els accessos i procurant que l’assistència al cementeri siga el més segura possible. De totes maneres, vull tranquil·litzar a la ciutadania perquè, totes les persones que vulguen assistir, podran fer-ho, en diferents torns i horaris”, ha explicat el regidor de Serveis Municipals, Joan Carles Vázquez.



Entre les mesures que s’han establit, s’informa que, del 19 al 30 d’octubre, s’accedirà al Cementeri únicament per la porta principal i amb cita prèvia en el telèfon 96 171 14 54. Es podrà començar a sol·licitar la cita prèvia a partir del 13 d’octubre. Es facilitaran torns, i en cadascun d’ells, l’aforament estarà limitat a 300 persones i la duració serà d’una hora i mitja. L’accés serà lliure per als professionals, com a floristes i marbristes.

Els torns que es podran triar, seran els següents:

Del 19 al 25 d’octubre:

– 9 a 10.30 hores.

– 10.30 a 12 hores.

– 12 a 13.30 hores.

– 15 a 16.30 hores.

– 16.30 a 18 hores.



Del 26 al 30 d’octubre:

– 9 a 10.30 hores.

– 10.30 a 12 hores.

– 12 a 13.30 hores.

– 13.30 a 15 hores.

– 15 a 16.30 hores.

– 16.30 a 18 hores.



En estes dos setmanes, tindran prioritat les persones que porten flor natural.



El 31 d’octubre, 1 i 2 de novembre, no serà necessari sol·licitar cita prèvia per a accedir al Cementeri. Les dos portes romandran obertes i es permetrà l’entrada sempre que no se supere l’aforament limitat de 300 persones. Si això ocorreguera, s’haurà d’esperar fora fins que es permeta l’entrada. L’accés serà lliure per als floristes, i, a causa de les circumstàncies sanitàries, no se celebrarà la missa de difunts en el Cementeri el dia 1 de novembre.



D’altra banda, s’han introduït novetats en el servei d’autobús gratuït que facilitarà l’Ajuntament. Enguany podrà utilitzar-se, a més del dia 1 de novembre, el dia 31 d’octubre també. Les eixides des de Sueca, des de les 9 fins a les 17.30 hores, es realitzaran en les parades de l’església del Carmen, Mercadona (ronda de Sales), Bar Llopis, Raconà del Xúquer, Cementeri, Central Policia Local, Pavelló Cobert, Caixa Popular, Centre de Salut, Estació del tren, avinguda Cendrosses i Sala Cancela.



Les eixides al Perelló es realitzaran, des de la parada de l’autobús, a les 10.30 i 16 hores. La volta podrà ser a les 13.30 o 18 hores. En el cas del Mareny de Barraquetes, les eixides es realitzaran, des de la parada de l’autobús també, a les 10.30 i 16 hores; i la volta, a les 13.30 o 18 hores.



Pel que fa als vehicles, quedarà prohibida la circulació i estacionament al carrer Sebastià Diego, des de l’encreuament amb el carrer Dr. Fleming fins al Cementeri; i l’encreuament del camí Vilella amb el camí del Cementeri. Tan sols es permetrà la circulació de taxis i vehicles particulars, que transporten persones minusvàlides o amb impediments físics, fins a l’entrada del cementeri, sense poder estacionar més de cinc minuts i realitzant l’entrada per l’avinguda de Vilella.