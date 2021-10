Sueca es prepara per a la temporada de Tirades

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Sueca i la Junta de Tirades ultimen els preparatius per a la pròxima temporada de caça, que s’iniciarà el pròxim 9 d’octubre, com és costum, amb al subhasta dels vedats en el Centre Municipal Bernat i Baldoví. El regidor d’Agricultura i president del Consell Agrari, José Luis Ribera, ha volgut, en primer lloc, agrair als propietaris de la terra la seua col·laboració “en cedir eixe espai tan privilegiat perquè es puga instal·lar el vedat. Cal no oblidar que es caça en una propietat privada que té les seues peculiaritats, ja que se li prohibeix l’accés al propietari durant una temporada; per tant, primer que res, el nostre agraïment”.

“El treball, la coordinació i el consens, sota l’aura d’equip, sempre sol donar bons resultats en tots els aspectes de la vida. I en el sector cinegètic del nostre vedat, així ha sigut des del primer dia. Com a alcalde de Sueca, és per a mi una satisfacció que tots els sectors implicats en la tradicional caça d’aus aquàtiques vagen de la mà, potenciant així la imatge i el prestigi del nostre vedat. El meu agraïment personal i institucional per a tots ells. Ara només ens faltarà la guinda del pastís, que la situació sanitària ens permeta tornar a una normalitat més habitual, i que es respecten totes les normes exposades en el Bàndol, perquè així, el vedat de Sueca mantinga tota la seua importància i reputació”, ha assenyalat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez.

D’altra banda, José Luis Ribera ha explicat que esta temporada vindrà marcada novament per la situació sanitària, això sí, amb una certa rebaixa en la restricció de les mesures, “l’Ajuntament i la Junta de Tirades anirem de la mà de la normativa sanitària vigent i ens adaptarem conforme vam fer l’any passat”. Pel que respecta a la subhasta de puestos, que enguany recupera la seua ubicació habitual, el Centre Municipal Bernat i Baldoví, José Luis Ribera confia en l’obtenció d’un bon resultat, tal com ve produint-se els últims anys, “xifra que ens permetrà reinvertir en totes les despeses necessàries per al desenvolupament de la temporada i el manteniment del vedat, i les terres, en òptimes condicions”.

Finalment, José Luis Ribera ha volgut animar als caçadors al fet que participen de la subhasta, confiant que es complisquen totes les seues expectatives. Així mateix, ha volgut remarcar que, des de l’Ajuntament, a través de la Junta de Tirades, “s’intenta sempre atendre les peticions dels caçadors i, per això, enguany, com a novetat, determinats llocs eixiran lliures sense perjudici per a les quadrilles formades únicament per socis del Club de Caçadors de Sueca, als qui es dotarà de noves replaces”.