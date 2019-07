Sueca es reuneix amb Delegació de Govern per a solucionar la falta d’efectius de la Policia Local a l’estiu

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Sueca ha acollit este matí una reunió de la Junta Local de Seguretat, a petició de l’equip de govern, per a solucionar els problemes de falta d’efectius de la Policia Local durant tot l’any, però més significativament en època estival, quan es produeix un increment de la població en la costa. A la trobada han assistit el subdelegat del Govern, José Roberto González; l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez; el regidor de Seguretat Ciutadana, Carlos Ramírez; els alcaldes del Perelló i Mareny de Barraquetes, Juan Botella i Jordi Sanjaime; i representants de la Policia Local de Sueca i de la Guàrdia Civil, entre altres participants.

“A causa d’una normativa autonòmica, des de l’Ajuntament no podem contractar reforços per a la Policia Local com es feia en esta època de l’any. Estos policies treballaven sense arma i la llei ho prohibeix ara, per tant, convocàrem esta reunió per a poder traslladar la problemàtica a Delegació de Govern. El subdelegat s’ha compromés a ajudar-nos a reforçar la costa perquè el municipi no es quede desatés en estos mesos”, ha explicat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez. “De cara al dispositiu de l’estiu, tractarem de reforçar tota la costa perquè hi ha un augment important de població i este servei és prioritari per a les forces i cossos de seguretat de l’estat”, ha assenyalat el subdelegat del Govern, José Roberto González, qui també ha afirmat que Sueca és un municipi molt segur, com ho testifiquen les xifres, amb un índex de delinqüència molt baix. Estes reunions, amb una perioricitat normalment anual, serveixen, a més, per a realitzar una anàlisi de la situació en matèria de seguretat del municipi i les entitats locals menors.



Des de l’Ajuntament lamenten la falta d’efectius que correspondrien a Sueca, no solament a l’estiu sinó durant tot l’any, segons la ràtio de població, però van a treballar i a implicar-se totalment per a aconseguir que la població, que augmenta fins als 80.000 habitants a l’estiu, estiga perfectament atesa. “Este nou equip de govern està conscienciat absolutament en la necessitat de la seguretat ciutadana, imprescindible per a la convivència entre tots. Estem bolcats a poder cobrir totes les necessitats, amb la plantilla que actualment tenim, que desfavorablement és inferior a la que ens correspondria”, ha assenyalat el regidor de Seguretat Ciutadana, Carlos Ramírez.



L’alcalde de Sueca ha volgut agrair als agents de la Policia Local de Sueca el seu esforç a l’hora d’ampliar els seus horaris perquè el servei no quede desatés, per a això s’ha previst una partida pressupostària. “El nou equip de govern pretén que este tipus de reunions, i el seu seguiment, no es limiten a una anual, comprometent-se amb el subdelegat del Govern a emplaçar-se diverses vegades a l’any, per a tractar tot tipus de problemàtiques en temes de seguretat a tots els nivells”, ha afirmat l’alcalde.



Nova APP per a millorar la seguretat de tots



L’Ajuntament de Sueca vol també posar en coneixement de la ciutadania l’existència de l’APP de la Policia i Guàrdia Civil, ALERTCOPS, gràcies a la qual, si alguna persona es troba en situació de risc o presència que algú necessita assistència, tan sols prement un botó es podrà disposar de la seua posició exacta. Esta aplicació pot resultar extremadament útil en casos de violència domèstica o per a la localització de persones majors.