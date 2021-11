Sueca estrena bancs fabricats amb material reciclat pels escolars a través d’una campanya de recollida de taps de plàstic

L’Ajuntament de Sueca, a través de les regidories d’Educació, Serveis Municipals i Medi Ambient, ha procedit esta setmana a la col·locació de deu bancs en els voltants de l’institut Joan Fuster, que han sigut fabricats amb material reciclat i reciclable, gràcies a la campanya que es va iniciar el mes de juny passat en els centres escolars de la ciutat amb motiu de la celebració de la Setmana Verda Europea.

“El mes de juny passat, vam sol·licitar la col·laboració de l’alumnat dels col·legis de Sueca perquè participaren en el Repte dels Taps, recollint taps de plàstic fins fa unes setmanes per a, posteriorment, utilitzar eixe material en la construcció d’estos bancs que s’han instal·lat ara. D’esta manera, els xiquets i xiquetes poden comprovar com, a través de la seua bona acció, consistent a recollir residus que anaven a ser rebutjats, es poden transformar i aconseguir nous objectes d’utilitat per a tots”, ha explicat la regidora de Medi Ambient, Carmen Pérez, qui ha assenyalat també que “l’objectiu és posar en valor l’economia circular en la qual, partint d’un residu, es poden construir coses noves sense haver d’utilitzar més matèries primeres”.

El material reciclable utilitzat en la construcció dels nous bancs, té com a característiques: resistència a les inclemències del temps; facilitat de neteja, al no deixar que penetren substàncies com ara pintura, etc.; fàcil de reposar en el cas de trencament; i beneficiós per al medi ambient, en fabricar-se amb material ja utilitzat i reciclat, per tant, no es necessita més matèria primera.

Respecte a la ubicació d’estos nous bancs, el regidor d’Educació i Serveis, Joan Carles Vázquez, ha explicat que la intenció és que s’instal·laren junt a algun centre escolar perquè l’alumnat comprovara el resultat de la seua acció, “però, a vegades, no resulta tan senzill per diverses causes, com ara les característiques del lloc o les distàncies de separació necessàries per a assegurar el pas de vianants per les voreres. Vam pensar, aleshores, en este lloc junt a l’institut per les aglomeracions de persones que es produeixen a unes certes hores del dia, especialment amb l’arribada i recollida d’alumnes en els autobusos”. El regidor ha volgut agrair el gran acolliment que ha tingut esta campanya per part de l’alumnat i professorat dels centres, i no descarta que es tornen a repetir iniciatives com esta.