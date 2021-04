Sueca estrena una nova zona infantil de 600m2 als Jardins del Sequial

Connect on Linked in

Els treballs, finançats íntegrament per l’Ajuntament, han contemplat a més una restauració de tota la zona

Sueca compta a partir de hui amb una nova zona infantil de 600 metres quadrats als Jardins del Sequial, un projecte finançat íntegrament per l’Ajuntament i molt demandat per la ciutadania que farà les delícies dels més xicotets i xicotetes de la casa. “Estem molt satisfets de poder inaugurar per fi este parc infantil tan anhelat. Hem volgut ampliar i aprofitar al màxim l’espai perquè els xiquets i xiquetes de Sueca puguen gaudir d’este entorn tan emblemàtic que tenim, que també ha sigut renovat; i esperem que se li faça un ús responsable per part de tots i totes per a poder conservar-lo en les millors condicions per molt de temps pel bé dels més xicotets i xicotetes. Acabem d’obrir les portes i ja està ple de gent i això ens fa sentir-nos molt satisfets”, ha assenyalat el regidor de Serveis Municipals, Joan Carles Vázquez.

“Des de principis de legislatura, vam posar tota la maquinària administrativa en marxa perquè este parc infantil fora una realitat. Estem segurs que en estos dies d’oci i descans serà molt utilitzat, i ens agradaria també demanar la col·laboració de tots i totes perquè se li faça un bon ús, que es respecten estes instal·lacions perquè puguen gaudir-les per molt de temps els més xicotets i xicotetes, i que siguen un referent com a zona infantil de la ciutat”, ha explicat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, qui també ha anunciat que s’està treballant ja per a dotar a altres zones de la ciutat de nous parcs infantils, així com en la reparació dels ja existents i en la creació d’altres destinats a l’exercici passiu de persones majors.

Junt a l’alcalde i el regidor de Serveis Municipals, han assistit també a la inauguració els regidors Carmen Pérez, Gema Navarro, Celia Beltrán, Fernando Franco i Estefanía Requeni. El nou parc infantil, amb un cost de 180.000 euros, ofereix, entre d’altres jocs, una tirolina, una dinamo amb llums i sons diversos perquè els i les menors interactuen, uns tubs que transporten el so per diferents punts del parc, un castell de grans dimensions amb tobogans i una zona per als i les més xicotets/es.