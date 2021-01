Sueca estrenarà una nova zona infantil als Jardins del Sequial

Connect on Linked in

La Regidoria de Serveis Municipals ha iniciat ja estos treballs, finançats íntegrament per l’Ajuntament, que contemplaran, a més, una restauració de tota la zona

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Serveis Municipals, ha iniciat els treballs per a construir un nou parc infantil en la zona dels Jardins del Sequial. El projecte, que respon a una antiga demanda de la ciutadania, va ser un dels primers a posar-se en marxa des de la Regidoria a l’inici de la legislatura, però s’ha vist retardat a causa d’una sèrie de vicissituds administratives. Els treballs comprendran, a més d’una nova zona infantil, la restauració del parc, el templet, els bancs i un canvi en la il·luminació. “Finalment, ens alegrem que s’hagen iniciat ja els treballs perquè solucionaran una necessitat que tenia esta zona de la ciutat. I, una vegada finalitzats, es convertirà en tot un referent com a parc infantil”, ha explicat el regidor de Serveis Municipals, Joan Carles Vázquez.



“Comencem 2021 amb esta actuació integral que no sols consistirà en la remodelació de la zona infantil sinó que serà una actuació més completa. Per tant, ens felicitem que el nou any comence ja amb notícies positives que tanta falta ens fan anímicament a tots, tant a la ciutadania com als gestors polítics. Des de l’Ajuntament continuarem treballant també per a iniciar els projectes que es van reflectir en els nous pressupostos aprovats per a l’any 2021, ja que el nostre objectiu és millorar la qualitat de vida de la nostra ciutadania”, ha assenyalat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez.



El projecte ha sigut finançat íntegrament per l’Ajuntament de Sueca, amb un cost de 180.000 euros. El nou parc infantil, que augmentarà la seua capacitat dels 275 metres quadrats actuals als 600, oferirà, entre altres jocs, una tirolina, un castell i una zona per als més xicotets. “L’adjudicació ja està realitzada i ara s’està procedint a la retirada de tot el material antic existent per a començar els treballs. Calcule que en dos mesos tindrem finalitzat este nou parc infantil de la ciutat”, conclou Joan Carles Vázquez.