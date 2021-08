Sueca estudia la possibilitat de delimitar platges sense fum de cara al pròxim any

Connect on Linked in

El saló de plens de l’Ajuntament de Sueca ha acollit una reunió per a iniciar les gestions pertinents de cara a la possible delimitació d’espais sense fum a les platges de la nostra zona marítima. A la trobada han sigut convocats els i les regidors/es dels departaments implicats (Platges, Sanitat, Medi Ambient, Comerç, Turisme i Participació Ciutadana), així com els alcaldes de Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes, i representants de tots els grups polítics de la corporació municipal i la Policia Local.

“La nostra intenció és donar resposta a una petició que s’ha vingut repetint des de fa temps i per a la qual és necessària la col·laboració i el treball transversal de diverses regidories de l’Ajuntament, així com de les entitats locals menors, amb competències en el tema de platges, i la ciutadania, a través d’una consulta popular, ja que els usuaris i usuàries de les platges seran els que definitivament decidiran sobre estos espais sense fum”, ha explicat el regidor responsable de Platges, Joan Carles Vázquez, qui ha assenyalat també que la implantació d’estes zones lliures de fum, requerirà d’un treball previ de conscienciació a la ciutadania sobre l’alt grau de contaminació que suposa la presència de burilles en l’arena i la importància de mantindre les nostres platges netes. “Aprofitarem el que queda d’estiu per a treballar a peu de camp a fi de conéixer l’opinió de la ciutadania sobre la determinació d’espais sense fum”, en paraules de Joan Carles Vázquez. En els mateixos termes s’ha expressat la regidora de Turisme i Comerç, Manoli Egea, qui ha assenyalat que l’última paraula la tindrà la ciutadania i els sectors implicats.

Per la seua part, la regidora de Medi Ambient, Carmen Pérez, ha explicat que “la contaminació de la mar a causa de les burilles és un tema que ens preocupa i ja l’any passat vam posar en marxa una campanya de conscienciació en la qual, a més d’entregar uns fullets informatius sobre les greus conseqüències d’esta acció, vam regalar als i les usuaris/àries de les nostres platges uns cendrers per a evitar-ho”. Enguany, a més dels cendrers i fullets informatius, i gràcies al treball transversal de totes les regidories implicades en el projecte, la ciutadania podrà també opinar, a través d’una consulta popular, sobre la implantació d’espais sense fum. “Estem segurs que el treball en equip ens aportarà majors resultats. Cal remarcar que, no sols preocupa el tema de les burilles sinó també el sanitari, per exemple, ja que el fum perjudica també els fumadors passius. Farem un treball d’informació i de consulta per a conéixer quina quantitat de persones estarien disposades a realitzar este ‘sacrifici’, en quins trams de platja es posaria en marxa, com podria afectar altres sectors… D’esta manera, les platges sense fum entrarien en funcionament en l’inici de la temporada estival del pròxim any”, ha assenyalat Carmen Pérez.

Per a la regidora de Sanitat, Estefanía Requeni, “creiem en esta acció de platges sense fum per diferents motius: des del punt de vista mediambiental, per disminuir la contaminació de les nostres platges i de la mar, fins a un punt de vista més saludable, com és procurar espais lliures de fum on xiquets i majors puguen gaudir d’un dia de platja sense sotmetre’s a este efecte tòxic del tabac. A més, des de la Regidoria responsable de la Unitat de Prevenció Comunitària, s’ha procedit a la formació del personal sobre este tema per a poder implantar esta acció de la millor manera, en el cas que la consulta popular així ho decidisca”.