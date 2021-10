Sueca fa un pas més en la millora del dia a dia de les persones amb autisme i diversitat funcional

Connect on Linked in

L’Associació de Pares d’Autisme de Sueca (APASU), l’associació de comerciants del municipi, Arrima’t, i el Gremi d’Hostaleria de Sueca i Platges, han signat un conveni de col·laboració mitjançant el qual la nostra ciutat fa un pas més en el camí de l’accessibilitat per a les persones que pateixen Trastorn de l’Espectre Autista (TEA). Es tracta de la segona part d’un projecte innovador, que es va posar en marxa al gener de 2020, en els edificis municipals, i que hui té la seua continuïtat assegurada gràcies a este acord que ha comptat amb el suport de l’Ajuntament de Sueca, a través de les regidories de Comerç, Acció Social i Turisme.

La iniciativa consisteix, com ja va ocórrer en la seua primera fase, en la col·locació d’uns pictogrames (dissenyats tenint en compte les necessitats d’estes persones), en esta ocasió, en llocs visibles de comerços i establiments d’hostaleria de la ciutat, en principi pertanyents a Arrima’t i al Gremi d’Hostaleria de Sueca i Platges, encara que el projecte està obert a tot aquell negoci que vulga sumar-se i col·laborar.

“Quan des de l’associació APASU ens van comentar el projecte, ens va semblar una gran idea perquè tot el que siga col·laborar per a millorar la vida d’estes persones, sempre serà la nostra prioritat. És molt important que estes persones, xiquets i xiquetes especialment, puguen identificar d’esta manera on es troben i afavorir el seu dia a dia. El nostre reconeixement a l’associació APASU, pel treball encomiable que realitzen, i al col·lectiu de comerciants i hostalers de Sueca, per la seua implicació en esta causa”, ha assenyalat la regidora de Comerç, Acció Social i Turisme, Manoli Egea. Per la seua part, el secretari d’APASU, Rubén Pastor, ha mostrat la seua satisfacció per la presentació d’esta segona fase del projecte ‘Entén la teua ciutat amb pictogrames’, “consistent en identificar, en este cas, negocis privats d’hostaleria o comerç amb pictogrames per a facilitar que les persones amb TEA, o qualsevol tipus de diversitat funcional, puguen saber on es troben en tot moment. La valoració que fem és molt positiva perquè són els pictogrames que utilitzen en la vida diària per a la seua comunicació”.

Des de l’associació Arrima’t, el seu president Tony Landete, ha explicat que “quan APASU es va posar en contacte amb nosaltres, ens va semblar una iniciativa molt positiva perquè, a més, des de la nostra associació, treballem també per col·laborar en tota aquella iniciativa que resulte beneficiosa per al municipi”. En la mateixa línia s’ha expressat el president del Gremi d’Hostaleria de Sueca i Platges, Salvador Ortega, qui ha mostrat “l’orgull del col·lectiu de poder participar en esta iniciativa per a ajudar al fet que estes persones puguen identificar els seus negocis fàcilment gràcies a la instal·lació d’estos cartells en llocs ben visibles dels seus establiments”.