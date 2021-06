Sueca gaudeix ja de la seua temporada estival amb la incorporació del personal de Platges Segures

Print This Post

El passat 12 de juny, Sueca va iniciar la seua temporada de platges amb la posada en marxa dels serveis sanitaris i de socorrisme a ple rendiment. Així mateix, des de fa uns dies, els 21 agents de platges segures proporcionats per la Generalitat, es troben ja desenvolupant les seues tasques de vigilància al respecte de la normativa covid, garantint un ús i gaudi de les nostres platges sense riscos; així com d’assessorament i informació sobre l’oferta d’activitats turístiques.

“Des del passat dia 12, comptem amb els serveis de socorrisme i salvament de manera ininterrompuda a les nostres platges, (d’11 a 18 hores, de dilluns a divendres, i fins a les 19 hores, els caps de setmana) i, fa uns dies, s’han afegit els corresponents a les quatre platges adaptades amb què compta Sueca (en Bega de Mar, les Palmeres, Mareny Blau i la Llastra), així com el del personal de la Generalitat que vetlarà per la seguretat de les platges i els passejos marítims. En total, ens han assignat 21 agents, dels quals tres es destinaran a la platja del Perelló i altres tres a la platja del Mareny de Barraquetes. Tots ells estaran sota la supervisió de Creu Roja, encarregada dels serveis de salvament i socorrisme”, ha explicat el regidor de Serveis Municipals, Joan Carles Vázquez, qui ha assistit a la presentació oficial del personal destinat a la vigilància de les platges, acompanyat per l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, i la regidora responsable d’Agència de Desenvolupament Local (ADL), Carmen Pérez.

“Des de la Generalitat se’ns ha assignat a este personal, que contribuirà al fet que els nostres set quilòmetres de platja siguen segurs, i com a alcalde vull apel·lar també a la ciutadania i visitants perquè facen ús de les seues recomanacions a fi de poder passar l’estiu amb les majors garanties possibles. Esperem que, a poc a poc, les recomanacions del personal de platges segures, unides a la responsabilitat individual de cadascun i al procés de vacunació, cada vegada més avançat, contribuïsquen a poder veure definitivament la llum al final del túnel”, ha expressat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez. Per la seua banda, la regidora responsable d’ADL, Carmen Pérez, ha remarcat el treball realitzat des del departament a l’hora de tramitar l’expedient, “es tracta d’una actuació que ja es va realitzar l’any passat però, enguany, s’ha involucrat un poc més als ajuntaments. Vull transmetre la meua enhorabona al departament d’ADL per posar en marxa tot el procés en un temps rècord de 10 dies, aconseguint que estiguera tot a punt perquè el personal estiga ja treballant en les nostres platges”.

A tots els serveis anteriorment esmentats, se suma un altre de gran utilitat per als usuaris i usuàries de les nostres platges, que es va posar en marxa ja l’estiu passat amb gran acceptació. Es tracta d’un servei d’informació, que pot consultar-se a través de la pàgina web de l’Ajuntament, en l’enllaç InfoPlatja, en el qual els interessats i interessades podran conéixer la velocitat del vent, el color de la bandera o l’aforament de cada platja, entre altres informacions.