Sueca homenatja de nou a un dels seus ciutadans més volguts, Antonio Puchades

Connect on Linked in

La penya valencianista de Sueca “La Coronació” descobreix una placa en el bust que el futbolista posseeix en l’estadi municipal que porta el seu nom

La penya valencianista de Sueca “La Coronació” ha volgut rendir un homenatge a un dels seus paisans més il·lustres, el futbolista Antonio Puchades. L’acte ha comptant amb la presència de l’alcalde, Dimas Vázquez, i la regidora d’Esports, Celia Beltrán, els quals han volgut també donar suport a este reconeixement a un veí molt volgut pels seus paisans, que sempre es va mostrar molt orgullós dels seus orígens.



“En realitat, este acte de col·locació d’una placa en el bust situat en l’estadi municipal que porta el seu nom, era part del gran homenatge que la nostra penya li va brindar l’estiu passat. Per circumstàncies, no es va poder col·locar eixe dia i, a causa de la pandèmia, hem hagut de retardar-lo fins ara. Ens hauria agradat fer un acte més multitudinari, amb la presència de molts ciutadans i ciutadanes de Sueca i membres d’altres penyes valencianistes, però les circumstàncies ens ho han impedit”, ha explicat el president de la penya “La Coronació”, Guillermo Fuset. La regidora d’Esports, Celia Beltrán, ha assenyalat que “mai seran suficients tots els reconeixements que fem a Antonio Puchades, per la seua gran qualitat com a futbolista, però sobretot com a persona. Per tant, hui havíem d’estar ací donant suport a este acte organitzat per suecans per a un gran suecà com va ser Antonio Puchades”.



Per la seua banda, l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha assenyalat que “si hui Antonio Puchades estiguera entre nosaltres, pense que per a ell seria una gran satisfacció que una penya valencianista de la seua ciutat li rendira este homenatge. Se sentiria molt orgullós que un grup d’afeccionats al València CF, que senten el que ell mateix sentia pel seu Club i per la seua ciutat, Sueca, li facen este homenatge”. La família de l’homenatjat també ha volgut agrair este reconeixement i la presència en ell de l’alcalde, la regidora d’Esports i tots els membres de la penya “La Coronació”, “perquè fer un homenatge al meu oncle és fer-li’l al seu sentiment d’amor i passió per Sueca i pel València CF”, ha expressat Paz Puchades, una de les seues nebodes.