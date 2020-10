Sueca homenatjarà l’ex ciclista local Francisco Juan Granell

Connect on Linked in

La Regidoria d’Esports ha convidat a l’il·lustre esportista local a presenciar, este diumenge, el 20e Trofeu Internacional de ciclocròs ‘Ciutat de Sueca’

L’Ajuntament de Sueca retrà homenatge al millor ciclista que ha donat la ciutat. Serà diumenge que ve, 11 d’octubre, quan Francisco Juan Granell, conegut pels aficionats suecans de mitjan segle XIX com Paco Coves, reba un merescut reconeixement per la seua exitosa i exemplar trajectòria com a esportista.



Als seus 80 anys, Granell continua muntant en bicicleta quasi diàriament per la zona on resideix, en la localitat alacantina de Moraira. “Sueca farà justícia amb Paco, un suecà que va marcar una època en el ciclisme a la fi dels anys seixanta. Serà un honor poder comptar amb la seua presència amb motiu del Trofeu Internacional de ciclocròs ‘Ciutat de Sueca’”, apunta Celia Beltrán, regidora d’Esports de l’Ajuntament de Sueca.



Després d’una destacada trajectòria com a amateur, Granell va córrer cinc temporades com a professional en els equips Picadero-Damm (1965), Ferrys (1966), Karpy (1967) i La Casera (1968 i 1969). Del seu palmarés destaca la victòria d’etapa en la Vuelta a Ávila de 1966 i el segon lloc en la Vuelta a Andalucía de 1968, així com el triomf en la classificació de la muntanya en moltes voltes per etapes. En la seua única participació en la Vuelta a España, en 1967, va acabar en 34a posició i molt a prop va estar de guanyar la 16a etapa amb final en el velòdrom d’Anoeta (San Sebastián). Va acabar segon per darrere del difunt Tom Simpson.