Sueca i Creu Roja duen a terme una jornada de neteja de residus junt a les dunes de la platja de Motilla

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Medi Ambient, junt a Creu Roja, ha dut a terme una activitat de neteja de residus en la zona situada darrere de les dunes de la platja de Motilla. Els i les voluntaris/àries participants han recollit un total de 119 quilograms d’una gran diversitat de residus, 86,5 dels quals han sigut plàstics i, més concretament, microplàstics, com ara taps de botelles, burilles o bastonets per a les orelles. “Volem agrair el gran esforç de tots els voluntaris i recordar, al mateix temps, que encara queda molt per fer davant l’elevada quantitat de residus que podem trobar; pel que es requeriran repetides actuacions com esta fins a aconseguir un futur més sostenible lliure de residus”, ha assenyalat la regidora de Medi Ambient, Carmen Pérez, qui ha sigut una de les participants en la iniciativa.

Des de l’Ajuntament i Creu Roja volen animar a tota la ciutadania a participar en estes activitats de voluntariat a través del telèfon 607 01 29 10 o el correu electrònic: medioambientesueca@cruzroja.es