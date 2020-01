Sueca i el seu litoral pateixen les conseqüències de la borrasca Gloria

Connect on Linked in

El municipi de Sueca i la seua zona marítima, així com les entitats locals menors del Perelló i Mareny de Barraquetes, han patit també les conseqüències d’este temporal encara que sense danys considerables que lamentar.



Ahir a la vesprada, la coberta de l’estadi municipal “Antonio Puchades” va ser arrancada per les fortes ratxes de vent que la van desplaçar fins a caure sobre l’edifici pròxim de la Fundació SASM. Malgrat que l’estructura, en principi, sembla que no ha sigut afectada, els residents van haver de ser reallotjats en altres dependències per a passar la nit. Al llarg del dia de hui s’espera que els bombers puguen començar a tallar i retirar part de la planxa, encara que prèviament s’ha de valorar molt bé la seguretat de la zona, atés que el vent a estes hores continua movent-la amb força, la qual cosa a més provoca un gran soroll. Després de la valoració del risc per part dels tècnics, s’estudiarà la millor manera d’actuar. Es calcula que els treballs duraran alguns dies.



L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha volgut agrair el treball de la Policia Local, així com del departament de Serveis Municipals i de la resta de treballadors de la Comissió d’Emergències que estan traballant a fons perquè la ciutat torne a poc a poc a la normalitat. En el nucli urbà, les ratxes de vent han arrancat semàfors, com el d’enfront del Pavelló Cobert, i han bolcat i desplaçat contenidors. Les trucades al 112 han sigut constants, especialment en la zona marítima. Les classes i activitats culturals i esportives han quedat suspeses durant tot el dia de hui.



Al Mareny de Barraquetes, el trànsit es va veure interromput en la carretera en direcció a Cullera quan una planxa de grans dimensions es va desplaçar pel vent fins a la mateixa plaça Milagrosa. Al Perelló, els desperfectes s’han produït en una de les parets del càmping Sant Pasqual i en les instal·lacions de la Cooperativa UNIPRO.



Pel que respecta al càmping de les Palmeres, este matí, sobre les 7:15hores, s’ha iniciat un incendi que ha afectat sis parcel·les les quals han quedat completament destruïdes, encara que per fortuna no s’han hagut de lamentar danys personals. Fins al lloc s’han desplaçat 3 dotacions de bombers que a estes hores han aconseguit apagar l’incendi.



Per la seua banda, en la zona marítima també s’han deixat notar els efectes del temporal Gloria. El passeig marítim, que uneix les Palmeres amb La Loteria, s’ha vist seriosament afectat en engolir-se la mar part de la seua estructura.