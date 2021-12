Sueca inaugurarà la il·luminació nadalenca amb neu artificial

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Festes, ha presentat l’espectacle de llums i animació que s’ha preparat per a donar la benvinguda al Nadal. “Demà divendres, a les 19 hores, realitzarem un compte arrere per a inaugurar la il·luminació i decoració nadalenca d’enguany, en la qual comptarem amb alguna sorpresa per als més xicotets de la casa. La intenció és fer partícip a la ciutadania d’un acte tan especial i simbòlic perquè gaudisquen en família. Això sí, tenint presents en tot moment les mesures de prevenció que marquen les autoritats sanitàries, com l’ús de mascaretes o la distància de seguretat, en trobar-nos encara en un període complicat en la lluita contra el virus. Per això, demanem molta prudència”, ha explicat la regidora de Festes, Gema Navarro, qui ha assenyalat també que, en breu, s’anunciarà el programa d’actes en el qual han participat diferents regidories; pel que ha demanat a la ciutadania que estiga atenta a les xarxes socials. “Es tracta d’una programació renovada i amb moltes activitats. I esperem que totes les famílies gaudisquen i participen d’ella”.

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha agraït el treball transversal de diverses regidories per a oferir una programació especial en estes dates “que, esperem, puguem gaudir sempre que la situació sanitària ens ho permeta. És important remarcar que està a la nostra mà combatre el virus, complint les recomanacions i amb la major prudència possible en les nostres relacions socials i familiars. Des de l’Ajuntament, hem preparat amb il·lusió una sèrie d’activitats, tant des de Comerç, com ara Festes, Esport o Cultura, amb una programació molt interessant, dirigida a xiquets i adults”.

A més de l’encesa de la il·luminació nadalenca, i de l’arbre de grans dimensions instal·lat a la plaça, prevista per a demà, a les 19 hores, els assistents podran gaudir amb l’espectacle de neu artificial i amb els personatges d’animació que repartiran dolços nadalencs als més xicotets de la casa. “Enguany, com a novetat també, el Betlem que presideix la plaça compta amb tres figures noves, les dels Reis Mags, perquè els més xicotets de la casa puguen gaudir de la il·lusió d’estos dies. D’altra banda, i dins dels nostres recursos econòmics, comptarem amb una major il·luminació nadalenca distribuïda per altres zones de la ciutat que, fins ara, no havien pogut gaudir d’ella”, en paraules de l’alcalde.