Sueca incorpora 5 agents interins de Policia Local

Continuen en marxa els processos selectius per a augmentar i consolidar la seua plantilla

El saló de plens de l’Ajuntament de Sueca ha acollit l’acte de benvinguda als cinc nous agents en situació d’interinitat que s’han incorporat esta setmana a la plantilla de la Policia Local per a reforçar el servei, especialment en l’època estival en la qual la població de la zona marítima es triplica. “A més dels processos selectius que hem iniciat en esta legislatura per a retornar a la ciutat els agents que per nombre d’habitants li corresponen, i que s’havia vist reduït seriosament en els últims anys, hem previst la contractació d’agents interins per a reforçar la labor policial, tant a Sueca com al Perelló i Mareny de Barraquetes, fins que concloguen estos processos. Quan vam entrar a governar en 2019, teníem una plantilla prou reduïda pel que fa al nombre d’efectius personals de Policia Local. Per este motiu, des del primer moment ens vam posar a treballar en l’inici de diversos processos de selecció per a recuperar totes eixes places que ens corresponen segons la ràtio”, ha explicat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, qui ha volgut així mateix felicitar els nous agents per la seua incorporació.

A més d’estos cinc nous agents interins, en l’acte s’ha donat la benvinguda també al nou agent funcionari que s’incorpora a la plantilla de Sueca, en cobrir una plaça de mobilitat, i als dos nous agents que es destinaran a les entitats locals menors, “a les quals, per conveni, els corresponien dos agents, i per qüestions de reducció de plantilla s’havien quedat amb un només. Ara, hem pogut retornar-los el que els correspon”, ha assenyalat el regidor de Seguretat Ciutadana, Carlos Ramírez, qui també ha explicat que “estem treballant en estos dos anys per a poder augmentar la plantilla de la Policia Local perquè la situació que arrossegàvem era insuportable, a base de reforços, de dies lliures…, la qual cosa suposava una despesa econòmica insostenible. Ara, ja tenim iniciats els processos de selecció propis i, al mateix temps, hem recorregut a bosses d’interins per a millorar la situació fins que concloguen estos processos amb la incorporació d’uns 15 agents funcionaris”.

Per al responsable de Seguretat Ciutadana, era un compromís d’este govern “aconseguir que la plantilla de la Policia Local estiguera a l’altura de les necessitats de la ciutadania, i per fi s’està aconseguint. Per això, vull donar les gràcies a tots els membres del govern local, començant per l’alcalde, per la predisposició a col·laborar en tot moment perquè s’aconseguira al més prompte possible”. Per a Carlos Ramírez, la seguretat ciutadana és una qüestió que afecta i preocupa a tota la societat i, dins d’esta funció prioritària, se li concedirà especial importància al servei de policia de proximitat, el qual es veurà beneficiat amb la incorporació dels nous agents.