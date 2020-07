Sueca incorpora el Punt d’Informació Turística de Les Palmeres a la Xarxa de Tourist Info de la Generalitat

Print This Post

L’Ajuntament de Sueca i Turisme Comunitat Valenciana han signat un conveni de col·laboració per al desenvolupament del Programa de la Xarxa Tourist Info, a fi de cooperar en el funcionament i operativitat plena de les oficines d’informació turística situades en el municipi de Sueca, denominades Tourist Info Sueca (situada al carrer del Mercat) i Punt d’Informació Tourist Info Les Palmeres (situat en el passeig marítim), esta última, incorporada recentment. El Programa té com a finalitat oferir, a la ciutadania i visitants, un ampli servei d’informació de l’oferta turística de la localitat de Sueca, així com del conjunt de productes turístics de la Comunitat Valenciana.



“Alguns dels avantatges que suposarà la pertinença a esta Xarxa de Tourist Info es basaran en la dotació que rebran les nostres oficines del suport, tant informàtic com documental, de les bases de dades i la informació turística de caràcter públic de què disposa Turisme Comunitat Valenciana. També es possibilitarà l’intercanvi i la comunicació entre les diferents oficines de la Xarxa, així com una formació específica del nostre personal tècnic i informador; entre altres avantatges”, ha explicat la regidora de Turisme, Manoli Egea