Sueca incrementa els reforços pel que fa a seguretat ciutadana en el pont

Policia local i Guàrdia Civil duen a terme actuacions conjuntes durant el passat cap de setmana en matèria de controls d’alcohol i drogues al volant



A més, s’ha detingut a un presumpte maltractador per violència de gènere al Perelló



Amb motiu del pont, i del gran nombre d’actes previstos per a estos dies tant en el nucli urbà de Sueca com en la seua zona marítima, la Policia Local de Sueca i la Guàrdia Civil van redoblar esforços i van realitzar diverses actuacions conjuntes a fi de garantir la seguretat ciutadana.



Especialment durant la nit, tots dos cossos de seguretat van incrementar els seus efectius per a poder cobrir les necessitats que es preveien durant estos dies. “Hem hagut d’incrementar el servei, especialment durant la nit, a l’haver programades diferents activitats en locals d’oci, així com actes a Sueca i al Perelló. S’han duplicat els recursos personals en accions conjuntes en diferents punts estàtics i dinàmics al voltant del municipi i nuclis de població més significatius”, ha assenyalat el regidor de Seguretat Ciutadana, Carlos Ramírez, qui ha remarcat també que, després de l’episodi de temporal de la setmana passada, els efectius s’han mantingut redoblats de cara a este pont.



El resultat de les accions conjuntes entre Policia Local i Guàrdia Civil es va saldar amb 50 proves a conductors per consum d’alcohol i drogues. Quatre d’elles, que duplicaven la taxa permesa, es van saldar amb sancions administratives, consistents en el pagament de 1.000 euros i la retirada de 6 punts del carnet. Altres dos, amb taxes encara més elevades de 0,70 mg/l i 0,80 mg/l, han sigut instruïdes per via penal i els conductors se sotmetran a judicis ràpids. Finalment, un altre conductor va ser enviat al jutjat per infringir la condemna i circular sense carnet. Hui, precisament, comença la campanya a nivell nacional de la DGT en matèria de prevenció d’alcohol i drogues al volant.



A més, durant el passat pont, els agents de la Policia Local i la Guàrdia Civil van interposar al voltant de 50 denúncies per tinença i consum de substàncies en via pública i en locals d’oci.



Així mateix, es va comptar també amb la col·laboració de la Policia Autonòmica qui va procedir a realitzar inspeccions en locals d’oci, estenent acta a un d’ells, situat en la zona marítima, en detectar irregularitats administratives.



D’altra banda, el dissabte a la vesprada, efectius de la Policia Local van acudir al Perelló per a atendre un possible cas de violència de gènere en presenciar un veí al carrer una agressió a una dona amb un xiquet en braços per part del seu marit, tots dos residents ocasionals en l’entitat local menor. Després de realitzar les oportunes diligències, els agents de la Policia Local van detindre al presumpte agressor.