Sueca informa sobre la prevenció de malalties cardiovasculars en la pràctica esportiva

La sala d’actes de la Casa de la Cultura es va omplir ahir d’assistents per a escoltar la xarrada informativa sobre Prevenció de Malalties Cardiovasculars i Mort Sobtada, que es va oferir a tota la població i, especialment, als i les membres dels clubs esportius de la ciutat. La conferència, impartida pel doctor Joaquín Más Ribas, Cap de la Unitat d’Alt Rendiment Esportiu de la Clínica Tecma, es va impartir en col·laboració amb l’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria d’Esport. “La nostra pretensió és recalcar la importància que té per a les persones que practiquen esport, fer-se un examen mèdic a fi d’evitar majors complicacions de salut, fins i tot la mort sobtada. Creiem que s’ha de lluitar perquè les federacions d’esports obliguen a sotmetre’s a un examen rutinari a tots els esportistes que estan federats; en estos moments, només algunes l’exigeixen. Ens agradaria que arribara a tots els esportistes i, per un mòdic preu, hem acordat un conveni de col·laboració amb la clínica Tecma perquè tots els esportistes de Sueca puguen fer-se esta prova a un preu assequible”, ha explicat la regidora d’Esport, Celia Beltrán.

El doctor Joaquín Mas, especialista en medicina esportiva, ha explicat que l’objectiu principal de la xarrada “és parlar sobre la mort sobtada en l’esport que, desgraciadament, hem vist que ocorre i des del punt de vista de la medicina esportiva es pot realitzar una prevenció per a evitar que passen algunes d’estes situacions, que són poques, per sort, però dramàtiques quan ocorren, i algunes es podrien evitar mitjançant un reconeixement mèdic molt senzill”.