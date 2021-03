Sueca inicia els treballs per a posar a punt les seues platges

Connect on Linked in

La Regidoria de Serveis Municipals de l’Ajuntament de Sueca està procedint estos dies a la realització de treballs de neteja a les platges perquè es troben en òptimes condicions de cara al període estival. Després de les obres que han suportat durant mesos, la competència sobre el seu manteniment torna a recaure a l’Ajuntament.

“En estos dies, hem iniciat ja els treballs a fi de posar-les a punt i mantindre-les en les millors condicions per a l’arribada de l’estiu i el gaudi per part dels usuaris i usuàries. En estos moments s’estan netejant les platges i, a poc a poc, s’aniran rematant els treballs quant a la posada en marxa de totes les instal·lacions, com ara la il·luminació, la coronació del mur del passeig o els rentapeus, encara que estos últims no siguen competència nostra sinó de Turisme València”, ha explicat el regidor de Serveis Municipals, Joan Carles Vázquez.