Sueca inicia la seua temporada de platges extremant les mesures de precaució

Sueca ha iniciat hui la seua temporada de platges condicionada per les mesures de prevenció recomanades per les autoritats sanitàries i per les obres de restauració del seu passeig marítim, després dels efectes devastadors que li va ocasionar el temporal Gloria.Este matí, les autoritats municipals, encapçalades per l’alcalde, Dimas Vázquez; el regidor responsable de platges, Joan Carles Vázquez; i altres regidors de la Corporació; han visitat la zona de les Palmeres per a conéixer de primera mà com s’estava desenvolupant este primer dia de la temporada estival.



Des de hui, i fins al 13 de setembre, estaran en funcionament tots els serveis de socorrisme i salvament, postes sanitàries i platges adaptades, en horari d’11 a 18 hores. “En lloc d’esperar com tots els anys al dia 15, hem decidit iniciar hui tots els serveis per a començar un dissabte i acabar el diumenge 13 de setembre, i així no perdre eixos dos caps de setmana complets. El servei de socorrisme i postes sanitàries s’oferirà en les mateixes ubicacions que en anys anteriors; quant al de platges adaptades, se situarà en les mateixes zones (Bega de Mar, les Palmeres, Mareny Blau i La Llastra), encara que poden patir variacions quant al punt exacte com a conseqüència de les obres que s’estan realitzant en el passeig marítim”, ha assenyalat el regidor responsable, Joan Carles Vázquez.



Des de l’Ajuntament de Sueca s’ha seguit un protocol d’actuació per a extremar al màxim les mesures de seguretat en l’ús de les seues platges. Pel que respecta als accessos, que seran desinfectats diàriament, s’han delimitat i senyalitzat clarament les entrades i eixides per a evitar aglomeracions de persones. Els accessos que ho permeten per la seua amplitud, disposen d’una entrada i una eixida; els que no, s’han delimitat com només d’entrada o només d’eixida. “Tots ells estan perfectament senyalitzats i amb informació, a través d’abundant cartelleria en la qual s’inclouen les normes d’obligat compliment per a evitar contagis i les recomanacions que es fan des de l’Ajuntament. Així mateix, l’Ajuntament ha augmentat la plantilla de Creu Roja en 18 persones, que actuaran com a auxiliars o informadors de platja, de manera itinerant, recorrent la zona de l’arena, accessos i passeig marítim, a fi d’informar els usuaris, controlar l’aforament i conscienciar en la prevenció”, ha explicat Joan Carles Vázquez.



A estos 18 auxiliars de platja que contracta l’Ajuntament, se sumaran els que corresponguen a Sueca enviats des de la Generalitat per a realitzar funcions similars. En el cas d’estos últims, les bases han establit una edat màxima de 30 anys per a la seua contractació. “En el nostre cas, no hem posat límit d’edat perquè creiem que qualsevol persona pot optar a este treball”, ha apuntat Joan Carles Vázquez.



A totes estes mesures, se sumarà una altra que serà de gran utilitat per als usuaris i usuàries de les nostres platges, com és la de disposar d’informació en temps real de l’estat de l’aigua o l’aforament, entre altres dades d’interés. “Es tracta d’una iniciativa que va començar a gestar-se l’estiu passat, consistent en un servei d’informació sobre l’estat de les nostres platges, que podrà consultar-se a través de la pàgina web de l’Ajuntament en l’enllaç InfoPlatja. Allí els usuaris i usuàries podran saber la velocitat del vent, el color de la bandera o l’aforament. És una informació que s’actualitzarà cada hora i que estarà operativa d’11 a 18 hores”, ha explicat Joan Carles Vázquez.



Pel que respecta a les platges adaptades, Vázquez ha volgut explicar que, enguany, el servei patirà alguna modificació com a conseqüència de les mesures de prevenció. “Estaran ateses per personal de Creu Roja, igual que els serveis de socorrisme i salvament i les postes sanitàries. A causa de la situació en què ens trobem, este personal no podrà tindre un contacte directe amb els usuaris i usuàries de les platges adaptades, la qual cosa dificultarà el moment d’acomodar-los en les cadires amfíbies especials per al bany, així com el moment del bany, al no poder-se mantindre la distància de seguretat; per això, serà aconsellable que acudisquen acompanyats d’una altra persona del seu entorn. En esta qüestió, intentarem buscar possibilitats per a veure què es pot fer i fins a on es pot arribar”, ha apuntat Joan Carles Vázquez, qui ha assenyalat també que s’intentarà ampliar la superfície del sòl de la platja adaptada, per a mantindre les distàncies de seguretat; i que per al seu gaudi es deurà solicitar mitjançant cita prèvia.



Pel que fa a tot el mobiliari de la zona d’arena, propietat de Turisme Comunitat Valenciana, (papereres, rentapeus, passarel·les, etc.), s’està procedint a la seua restauració, ja que van quedar seriosament danyats pel temporal Gloria. “Des de Turisme GVA, estan procedint a renovar tota la instal·lació de canonades per a posar en funcionament els rentapeus. Tant la col·locació, com el manteniment i ús de tot este material, depén d’este organisme. Però podem assegurar que, al més prompte possible, els usuaris i usuàries de les nostres platges podran disposar d’estos serveis”, conclou Joan Carles Vázquez.