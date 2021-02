Sueca iniciarà demà a la nit una nova tanda de desinfeccions massives per tota la ciutat

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Ajuntament de Sueca, a través del Consell Agrari i la Regidoria de Serveis Municipals, procedirà demà a la nit, a partir de les 22 hores, a realitzar una nova desinfecció de tots els carrers de la ciutat. “En este cas, utilitzarem exclusivament personal i maquinària del Consell Agrari, i realitzarem les desinfeccions per sectors de la ciutat, en diversos dies. És cert que els índexs de contagi estan disminuint, però mai cal abaixar la guàrdia. Estem, de nou, molt agraïts al sector agrícola perquè, en una certa forma, permet, a través del Consell Agrari, que s’hagen realitzat unes modificacions en instal·lacions pròpies de l’ens per a poder ser més efectius en estos treballs”, ha explicat el regidor responsable del Consell Agrari, José Luis Ribera.

Per la seua banda, la Regidoria de Serveis Municipals “s’ha encarregat de condicionar i preparar la maquinària propietat del Consell Agrari per a augmentar la seua efectivitat i agilitat en els treballs de desinfecció”, ha assenyalat el regidor responsable, Joan Carles Vázquez. Junt al camió cisterna, condicionat per a l’ocasió, els operaris utilitzaran també un aparell turbo a fi de facilitar el treball als carrers més estrets de la població.

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha explicat que, “des de l’Ajuntament, s’ha volgut comptar també amb recursos propis per a poder realitzar estes desinfeccions, ja que el sector agrícola local també té les seues obligacions laborals i, a vegades, encara que vulga, no pot realitzar-les, com ha fet en anteriors ocasions. Vull remarcar el nostre agraïment a tot el sector agrícola local perquè sempre estan disposats a oferir la seua ajuda”.

Així mateix, el regidor José Luis Ribera ha afirmat que es troben desenvolupant també un projecte per a utilitzar un altre tipus de maquinària, que s’instal·larà sobre el vehicle tot terreny que posseeix el Consell Agrari i, d’eixa manera, no serà necessària la utilització dels tractors.