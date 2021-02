Sueca instal·la més de 40 aparcabicis nous en dotze punts diferents de la ciutat

Connect on Linked in

L’Ajuntament lamenta que romangueren amuntegats durant anys en el magatzem sense que l’anterior govern municipal els donara cap ús

L’Ajuntament de Sueca, a través de les regidories de Turisme, Medi Ambient, Seguretat Ciutadana i Serveis Municipals, ha procedit a la instal·lació de més de 40 aparcabicis en dotze punts diferents de la ciutat per a facilitar l’ús d’este mitjà de transport sostenible entre la ciutadania. “Quan vam arribar a l’equip de govern, vam comprovar que més de 40 aparcabicis havien sigut adquirits i guardats en el magatzem municipal durant dos anys sense haver-los donat cap ús; desconeixem el perquè. Vam considerar que era incomprensible que estos aparells romangueren emmagatzemats sense ús i, per això, mitjançant un treball coordinat de diverses regidories, s’han instal·lat en diversos punts de la ciutat per al gaudi per part de la ciutadania, contribuint d’esta manera a fomentar l’ús de la bicicleta”, ha explicat la regidora de Medi Ambient, Carmen Pérez.

El projecte va nàixer de la Regidoria de Turisme i, gràcies a la insistència del departament de Medi Ambient, l’aportació del personal necessari per a la seua instal·lació per part de Serveis Municipals, i la col·laboració del departament de Seguretat Ciutadana a l’hora de realitzar un estudi de distribució i idoneïtat dels llocs triats per a la seua col·locació, els aparcabicis poden ser ja utilitzats pels ciutadans i ciutadanes. “La majoria han sigut instal·lats ja, i tan sols queden uns pocs en els quals s’està estudiant la seua ubicació idònia”, ha assenyalat Carmen Pérez. “Des del departament de Turisme es va iniciar, en 2017, tot el procés per a instal·lar estos aparcabicis, i després de realitzar-se totes les gestions, incomprensiblement el regidor responsable en eixe moment no va executar esta actuació, i es van quedar en el magatzem municipal sense ús. Quan vam arribar al govern, per a nosaltres era també un projecte interessant que volíem desenvolupar. Va ser quan ens vam assabentar que existia tot este material emmagatzemat, i ens vam posar a la feina perquè poguera ser utilitzat”, ha explicat la regidora de Turisme, Manoli Egea.

El regidor de Serveis Municipals, Joan Carles Vázquez, ha explicat que “s’ha tractat d’una actuació transversal entre totes les regidories implicades, gràcies a la qual s’han pogut renovar tots els aparcabicis existents i instal·lar uns altres en noves zones de la ciutat on no existien. El que hem fet és agafar eixe material emmagatzemat des de fa anys (no sabem el motiu), adequar-lo i col·locar-lo on ha d’estar, al carrer, perquè puga ser utilitzat”.

Els punts de la ciutat on s’han situat, o se situaran en breu, els aparcabicis són: carrer Cullera, Pavelló Cobert, carrer Fray Antonio Juan, carrer Escoles Carrasquer, carrer Artista Faller Pascual Carrasquer, plaça dels Molins, carrer Pepe Montó, pàrquing Centre de Salut, pàrquing carrer “Cantant la Vendrell”, plaça del Convent, pavelló “Les Oliveretes”, avinguda del Mestre Serrano (pista de futbet), piscina coberta “Vicent Vera” i piscina descoberta.