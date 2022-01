Sueca instal·la radars informatius de velocitat per a protegir vianants i conductors dels perills d’una velocitat excessiva

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, dins de la nova campanya que s’ha posat en marxa de sensibilització sobre els perills d’una velocitat excessiva en el nucli urbà de la ciutat, ha procedit a instal·lar uns radars que serviran per a informar els conductors sobre la velocitat a la qual circulen i alertar-los en el cas d’excedir la permesa. El regidor de Seguretat Ciutadana, Carlos Ramírez, ha explicat que el que es pretén és posar en marxa diverses actuacions que tenen com a objectiu sensibilitzar a la ciutadania sobre els perills d’una velocitat excessiva, especialment en les zones pròximes a centres escolars i en les avingudes. “La nostra pretensió és protegir el màxim possible a la ciutadania, tant als vianants com als conductors, avisant-los en el cas d’excedir el límit de velocitat permesa que, a partir d’ara, es fixarà en 30 quilòmetres per hora. Per a això, posem en marxa esta campanya de sensibilització que consisteix en els treballs que ja s’estan realitzant de pintura viària en calçades i la senyalització de moltes zones de la ciutat, limitant la velocitat a 30 km/hora per la proximitat de zones escolars i per als vianants. A més, la campanya inclou també la instal·lació de radars pedagògics informatius en les avingudes de la ciutat que indicaran als conductors la velocitat a la qual circulen, avisant-los del risc en el cas de superar-la”.

Els radars informatius contenen un ordinador que permet, a més, disposar d’una estadística sobre les velocitats que s’aconsegueixen en eixes avingudes per a previndre la possibilitat d’un risc greu per un excés de la permesa. S’ha previst la instal·lació de sis radars en els últims dies i sis més en breu. “A més de potenciar la sostenibilitat, ja que funcionaran amb energia solar, amb la instal·lació d’estos radars modernitzem la senyalització de la ciutat, adaptant-la a les noves tecnologies”, ha assenyalat Carlos Ramírez.

Els nous límits de velocitat per a les ciutats tenen com a finalitat, principalment, calmar el trànsit dinàmic i, al mateix temps, comporten també una reducció de les molèsties acústiques i de la contaminació, aconseguint unes urbs més habitables i sostenibles en les quals es fomentaran altres formes de mobilitat (a peu, amb bici, amb vehicles de mobilitat personal, etc.).