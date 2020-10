Sueca instal·la una segona estació meteorològica pròpia

Connect on Linked in

Fa un any, l’Ajuntament de Sueca presentava un nou servei d’informació meteorològica mitjançant el qual, tant la ciutadania com el consistori, equips d’emergències, col·lectius del municipi, etc., podrien disposar de totes les dades reals i actualitzats referents a la situació meteorològica que viu la nostra ciutat i el seu terme municipal. Ara, l’empresa contractada per a tal fi, Inforatge, ha procedit a la instal·lació d’una segona estació pròpia a Sueca, gràcies a la qual s’ampliarà i perfeccionarà el servei, fent-lo encara més complet.



“Esta segona estació, situada en la Muntanyeta dels Sants (Aula Natura), permetrà un millor seguiment de les situacions que afecten la zona de la marjal i la realització dels corresponents informes per a la reclamació de danys, si fora el cas, amb més garanties”, ha assenyalat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez.



A més, esta segona estació meteorològica instal·lada fora del nucli urbà, millorarà les dades referents al vent i la pluja. “El vent ací és més pur i podrem tindre una idea exacta de les ratxes màximes aconseguides en el terme municipal, per a reclamacions patrimonials dels agricultors en el tema de l’arròs i possibles ajudes al sector quan es produïsquen fenòmens adversos o extrems que puguen afectar a Sueca. Per la seua banda, l’estació instal·lada a la ciutat cobreix millor el nucli urbà”, han assenyalat des de l’empresa responsable.



Pel que fa a la pluja, en disposar de dos estacions meteorològiques estratègicament situades, es podrà captar millor l’abast i intensitat en fenòmens convectius que afecten àrees molt reduïdes.