Sueca intensifica de nou els controls en les principals vies d’accés per a evitar desplaçaments innecessaris

La Policia Local i la Guàrdia Civil intensificaran de nou, este cap de setmana, els controls preventius en les principals vies d’accés als diferents nuclis de població, tant del nucli urbà de Sueca com de les entitats locals menors del Perelló i Mareny de Barraquetes. “Procedirem a partir de hui divendres, com ja vam fer el cap de setmana passat, a intensificar els controls en els accessos als nuclis de població per a evitar els comportaments insolidaris d’aquells que es desplacen, aprofitant el cap de setmana, de manera innecessària posant en risc la salut de totes i tots. Hem pres esta decisió per a extremar les mesures de precaució decretades en l’Estat d’Alarma i evitar, en la mesura de les nostres possibilitats, l’augment del risc de contagi”, ha explicat el regidor de Seguretat Ciutadana, Carlos Ramírez.



Al mateix temps, des de l’Ajuntament es torna a sol·licitar la màxima col·laboració de la ciutadania que, durant estes setmanes, està tenint, majoritàriament, un comportament exemplar. També es recorda que tot desplaçament no justificat pot donar lloc a la corresponent sanció administrativa; i l’incompliment reiterat de les obligacions decretades per l’Estat d’Alarma, pot suposar fins i tot la detenció.



“Entenem que la situació de confinament és difícil, i més quan es van acumulant els dies, però hem de continuar fent l’esforç pel bé comú i fer cas a les recomanacions de les autoritats sanitàries. Volem donar les gràcies a la ciutadania de Sueca perquè estan demostrant una gran solidaritat i respecte per les normes. També per les mostres d’afecte cap a la Policia Local i Guàrdia Civil”, ha assenyalat Carlos Ramírez.