Sueca intensifica els tractaments contra la rantella, mosca negra i mosquit tigre

Connect on Linked in

Des de fa alguns dies, l’Ajuntament de Sueca, a través del Consell Agrari i la Regidoria de Medi Ambient, està duent a terme un tractament intensiu per a combatre la plaga de rantelles, així com la incidència de mosca negra i mosquit tigre. La setmana passada es realitzava un tractament aeri per part del Consorci de la Ribera que se sumava al que durant tot l’any realitza l’Ajuntament de Sueca de manteniment. Ara, donada l’època de l’any de major eclosió d’estos insectes, especialment de la rantella, l’Ajuntament ha posat en marxa un tractament més intensiu en el nucli urbà i la zona marítima, que es prolongarà durant els pròxims 3 mesos.

“El tractament consisteix en un reforç al que ja es realitzava contra la mosca negra i el mosquit tigre, en este cas fent especial incidència en la rantella, un insecte que cria ara de manera massiva en els arrossars i que ocasiona molèsties per la seua acumulació. D’altra banda, és un insecte que té una funció beneficiosa per al medi ambient, perquè serveix d’aliment per a les aus, però és cert que hem de protegir la situació en el nucli urbà i zona marítima per a reduir la població”, ha explicat Rubén Bueno, director tècnic de Lokímica, empresa encarregada del tractament, que es realitzarà, segons ha explicat, de forma programada en zones de vegetació i a la nit, atés que el producte resulta més efectiu i es provoquen menys molèsties a la ciutadania. L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha expressat que “l’Ajuntament porta ja temps treballant en el control de plagues, especialment en les que es produeixen en esta època de l’any, amb un producte 100% autoritzat per la Conselleria i el Parc Natural, a fi de reduir al màxim les molèsties que causen entre la ciutadania”.

Per la seua banda, el regidor responsable del Consell Agrari, José Luis Ribera, entén les queixes de la població, “és un dels inconvenients de viure en un parc natural i, per això, s’està procedint a este reforç en el tractament. Els productes que s’utilitzen en l’actualitat en el camp són molt menys invasius per a la fauna i la flora dels que s’utilitzaven abans i, per este motiu, l’eclosió dels insectes és major. L’Ajuntament està posant tots els mitjans a l’abast perquè les molèsties siguen les menys possibles”. La regidora de Medi Ambient, Carmen Pérez, ha incidit en què “els productes que s’utilitzen en este tractament específic per a posar fi a estes plagues, són els més òptims, tant a nivell mediambiental com d’innocuïtat per a la població, i compleixen amb totes les autoritzacions del parc natural”.