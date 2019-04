Sueca intensifica els treballs de la campanya contra el mosquit tigre i la mosca negra

Connect on Linked in

La capital de la Ribera Baixa ha posat en marxa els treballs de neteja i tractament d’embornals, séquies, fonts o qualsevol punt que presente làmines d’aigua acumulada per combatre les plagues del mosquit tigre i la mosca negra. Des del passat 25 de març, l’empresa de neteja viària i recollida de residus SAV (Sociedad de Agricultores de la Vega de Valencia) està desembossant i netejant embornals, tot seguit dels treballs de l’empresa LOKÍMICA, encarregada de comprovar les zones amb risc de plaga, per després efectuar el tractament en zones amb focus larvaris utilitzant biocides per combatre la cria i la proliferació d’esta espècie.

Els treballs s’han iniciat des de la costa a l’interior, sent Sueca una de les primeres zones d’actuació. El departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sueca ha posat èmfasi en la comprovació de posibles focus a les zones de pícnic dels voltants de Sueca, com la zona recreativa de l’assut i la Muntanyeta dels Sants, perquè s’actue amb previsió de la pasqua, ja que són zones d’afluència de gent en esta època de l’any. L’objectiu d’avançar les actuacions és actuar amb prevenció per tal d’’evitar la situació que s’ha donat en els últims anys i tractant d’avançar-se a l’estat adult de l’insecte per combatre la seua proliferació.

Sueca està adherida a un acord supramunicipal impulsat pel Consorci de la Ribera per plantejar una acció conjunta de totes les poblacions. El desenvolupament de la campanya és de caràcter anual i la seua durada s’estén fins als mesos d’octubre o novembre. El tractament s’aplica en els mesos en què s’incrementen les temperatures i s’interromp quan comencen a baixar, no obstant, es continua amb el control de possibles colònies també al llarg dels mesos més freds.

Des del departament de Medi Ambient es recorda a la ciutadania que s’ha disposat al vestíbul de l’Ajuntament uns formularis a dipositar en una urna, mitjançant els quals les veïnes i els veïns podran comunicar al consistori el lloc on s’ha detectat la presència de l’insecte i el seu contacte, per si l’empresa necessita requerir-li una informació més detallada. També podran posar-se en contacte amb el departament a través del correu electrònic mediambient@sueca.es