Sueca millora la seua senyalització viària en la zona marítima i nucli urbà

La Policia Local de Sueca està realitzant durant els mesos de juny i juliol treballs de

millora de la senyalització viària, tant horitzontal com vertical, especialment en la seua zona marítima, encara que també en determinats punts del nucli urbà del municipi. “A causa de la crisi sanitària i el confinament, estos treballs, previstos per als mesos d’hivern, es van haver de paralitzar i retardar. A més, el temporal Gloria havia causat també molts desperfectes que no s’havien pogut esmenar. Ara, hem intensificat les hores de treball perquè, durant el mes de juliol, estiguen finalitzats íntegrament, ateses les prioritats, perquè hi haja una operativitat significativa i una reordenació òptima del trànsit”, ha assenyalat el regidor de Seguretat Ciutadana, Carlos Ramírez.