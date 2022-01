Sueca modifica l’itinerari habitual de la Cavalcada dels Reis Mags per a facilitar el manteniment de les mesures de seguretat

La cavalcada dels Reis Mags modificarà enguany el seu itinerari habitual per a facilitar el compliment de totes les mesures de seguretat establides per les autoritats sanitàries davant la celebració d’este tipus d’esdeveniments. En lloc de recórrer els carrers més cèntrics del municipi, enguany s’ha optat per avingudes àmplies en les quals la població, i sobretot els més xicotets de la casa, podran gaudir d’esta nit màgica evitant, en la mesura que siga possible, les aglomeracions de públic. “Després de celebrar, fa un any, una cavalcada molt diferent a la que estàvem acostumats, adaptada a les circumstàncies i sense públic als carrers, enguany hem optat per celebrar-la canviant el seu recorregut perquè els xiquets i xiquetes puguen gaudir-la, respectant al màxim totes les recomanacions de les autoritats sanitàries, com ara l’ús obligatori de la mascareta en tot moment o el manteniment de les distàncies de seguretat. La nostra intenció és que els més xicotets de la casa puguen oblidar per uns moments la situació que travessem i gaudir de la nit més màgica de l’any”, ha assenyalat la regidora de Festes, Gema Navarro.

La desfilada s’iniciarà a les 19 hores en l’avinguda de les Cendroses, i continuarà per la rondes Bernat Aliño i País Valencià fins a finalitzar en la seu de la Policia Local, on tindrà lloc la recepció oficial de les autoritats a ses Majestats, els Reis d’Orient. Una vegada allí, els xiquets i xiquetes podran saludar-los, de manera controlada i escalonada, a través d’un recorregut amb entrada i eixida situats en diferents punts de les instal·lacions de la Policia Local.