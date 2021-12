Sueca obri el seu tercer pipican davant la demanda d’estes instal·lacions

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Sueca, a través de les regidories de Benestar Animal i Medi Ambient, ha posat en marxa un tercer pipican a la ciutat que servirà per a donar resposta a la demanda que havia d’este servei per part dels usuaris. “La nova instal·lació, que ha vist com es retardava un poc la seua obertura oficial, està ja a ple rendiment. Està situat al carrer Pintor Claros i compta amb una gran superfície amb jocs, per a l’ús i gaudi dels animals, una font i una doble porta d’entrada que evitarà que puguen escapar-se i posar-se en perill”, ha explicat la regidora de Benestar Animal, Carmen Pérez, qui ha volgut també fer una crida perquè es respecte esta instal·lació i puga conservar-se en les millors condicions el major temps possible, així com l’horari d’ús amb la finalitat de no molestar al veïnat. Per a l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, des de la sensibilitat que sempre ha mostrat l’Ajuntament cap al benestar animal, “el que pretenem és facilitar uns espais d’esplai a la ciutadania que té a casa este tipus d’animals, davant la demanda que existia. M’agradaria insistir que es faça ús d’ell en un horari apropiat per a evitar les molèsties”.

D’altra banda, la regidora, Carmen Pérez, ha informat també sobre els treballs de manteniment que s’estan realitzant en les altres dues àrees pipican de la ciutat, situades en l’avinguda Ciutat de Pamplona i en Jardins del Sequial, “unes tasques molt necessàries, que feia molt de temps que no es duien a terme, en les quals s’ha procedit a la reparació de les fonts i els clots del terreny, s’han llevat els elements que podien resultar perillosos i s’han col·locat portes dobles per a evitar les fugides dels animals”. Així mateix ha assenyalat que, després de la renovació del plec de condicions amb l’empresa encarregada del tractament fitosanitari de desratització i desinsectació, “tots els pipicans de la ciutat són sotmesos, un vegada al mes, a tractaments desinfectants d’ampli espectre per a atacar els organismes nocius que puguen trobar-se, sent, al mateix temps, respectuosos amb el medi ambient i amb les mascotes. A això s’afig el servei de neteja que s’encarrega habitualment de la retirada d’excrements”.

Finalment, la regidora ha informat sobre la construcció en breu d’un quart pipican a la ciutat que se situarà, previsiblement, pròxim al polígon industrial. A estes instal·lacions se suma el parc agility caní amb què compta Sueca en Senda de les Vaques.