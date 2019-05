Sueca obri el termini d’inscripció per a l’Escola d’Estiu Municipal

Connect on Linked in

330 xiquetes i xiquets de Sueca podran gaudir de l’Escola d’Estiu 2019

L’Ajuntament de Sueca ha obert el termini d’inscripcions per a l’Escola d’Estiu Municipal 2019 que tindrà lloc al CEIP Cervantes i CEIP Carrasquer de l’1 al 31 de juliol de 9:00 a 13:00 hores. Les inscripcions es podran realitzar a partir del 22 fins al 31 de maig de forma presencial en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament (DIAC) o de forma telemàtica a través de la web de l’Ajuntament de Sueca (www.sueca.es) en l’apartat de seu electrònica (imprescindible certificat digital).

El consistori programa de nou l’Escola d’Estiu per tal d’oferir als xiquets una manera diferent de gaudir de les seues vacances del mes de juliol, amb l’objectiu de fomentar la integració i el desenvolupament dels menuts a través del joc i activitats d’oci saludables, i ajudar alhora a fomentar la pràctica esportiva i els bons hàbits. Este servei tindrà cabuda per a 330 alumnes (315 amb caràcter general i 15 per a xiquets i xiquetes amb diversitat funcional) i estarà dirigit als empadronats i escolaritzats en el municipi, i a aquells amb pares o tutors amb domicili laboral a Sueca. Podran participar els menors nascuts entre els anys 2015 i 2007 i que cursen des de segon cicle d’Infantil fins a 6é de Primària.

Sols es podran presentar dos instàncies per persona, excepte si pertanyen a la mateixa unitat familiar. A més, per a cada col·legi hi haurà una instància diferent i sols s’haurà d’emplenar la corresponent al centre on es vulga sol·licitar la plaça. A partir del dia 5 de juny es farà públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la secció d’educació del web municipal (apartat Escola d’Estiu) el llistat d’admesos. A partir d’esta data i fins l’11 de juny es podrà efectuar el pagament (75 euros) a les entitats financeres corresponents, presentant l’imprès d’autoliquidació, que estarà habilitat per a descarregar via web a l’apartat tràmits i serveis, dins d’informació pública, instàncies i formularis a la secció de taxa sobre activitats culturals – autoliquidacions (http://www.sueca.es/val/page/autoliquidacions).

Una vegada pagat al banc, caldrà presentar el document al departament d’educació de l’Ajuntament (2n pis), fins al 14 de juny, per procedir a la confirmació de la plaça. Qualsevol dubte que puga sorgir sobre el procés d’adjudicació de places en l’Escola d’Estiu es resoldrà pel Departament d’Educació. Les sol·licituds, en ambdós casos, es podran descarregar a la web de l’Ajuntament, en el següent enllaç: http://www.sueca.es/val/notification/escola-destiu-2019-0.