Sueca obri una Oficina Verda per a assessorar la ciutadania i pimes sobre estalvi en el consum energètic

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Medi Ambient, i d’un conveni amb el Consorci de la Ribera-Àrea d’Energia, ofereix a la ciutadania, comerços i xicotetes empreses de Sueca, un nou servei d’assessoria tècnica gràcies a l’Oficina Verda, que té per objectiu fomentar un consum energètic sostenible a més d’ajudar a l’estalvi econòmic. “Des de l’Oficina Verda s’oferirà als usuaris e usuàries assessorament sobre la contractació de subministraments d’energia; resolució de dubtes respecte a la gestió dels subministraments amb les empreses comercialitzadores i distribuïdores; i assessorament quant a la instal·lació d’energies renovables a les cases i en les empreses”, ha explicat la regidora de Medi Ambient, Carmen Pérez.

Aprofundint encara més en els serveis de la nova Oficina Verda, pel que respecta als veïns i veïnes de Sueca tindran la possibilitat d’analitzar la factures i contractes, optimitzant els subministraments d’energia elèctrica i gas natural en les llars; la tramitació del ‘Bo Social’ i altres gestions per a reduir la factura energètica; assessorament sobre l’eficiència energètica de la llar i la promoció de l’energia renovable, amb una proposta de micromesures, i la realització de campanyes de comunicació i conscienciació sobre eficiència i bones pràctiques energètiques.

Pel que fa a les xicotetes empreses i comerços, l’Oficina Verda els oferirà assessorament: per a la reducció de la factura energètica, mitjançant la millora de la contractació dels subministraments d’electricitat i gas natural; i en matèria d’instal·lacions tècniques per a promocionar l’estalvi d’energia i les energies renovables.

L’Oficina Verda aporta també la figura del gestor energètic municipal. La incorporació d’este especialista és una de les propostes del Pla d’Acció PACES (Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia Sostenible), aprovat pel ple municipal fa ara mig any. S’ocuparà de coordinar i gestionar les accions derivades del Pla per a impulsar mesures d’eficiència energètica i la instal·lació d’energies renovables en les dependències municipals; així com del control i optimització dels subministraments d’energia elèctrica i gas natural; assessorament i formació en l’àmbit de l’energia al personal municipal i al personal responsable dels equipaments municipals; i assessorament i gestió d’ajudes a les entitats locals en matèria d’estalvi energètic i canvi climàtic.

L’Oficina Verda està instal·lada en la planta baixa de l’Ajuntament, i el seu horari d’atenció al públic és els dimecres i dijous, de 9 a 14 hores, amb accés mitjançant cita prèvia en la web municipal.