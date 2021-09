Sueca ofereix activitats a la ciutadania per a combatre la soledat no desitjada

Connect on Linked in

La Regidoria de Sanitat i el fòrum d’associacions locals Saludem-nos, han organitzat una acció per a la vesprada del pròxim divendres 24 de setembre, amb la finalitat d’ajudar a combatre la soledat no desitjada i fomentar la socialització i suport entre el veïnat. “La nostra intenció és convidar a tota la ciutadania que desitge participar al fet que acudisca al parc de l’Estació, on hem organitzat una acció amb el nom ‘Davant el xoc de la soletat, el joc de fer veïnat!’ amb l’objectiu que no es perda eixa calor que proporciona el veïnat, eixa ajuda i suport que es pot prestar a les persones que es troben soles o puguen sentir-se així, especialment arran de la pandèmia que estem patint”, ha explicat la regidora de Sanitat, Estefanía Requeni.

L’activitat programada consistirà en una selecció de jocs tradicionals a través dels quals els participants podran compartir moments d’oci i diversió amb altres veïns i veïnes de la ciutat. A les 17.30 hores, al parc de l’Estació, tindrà lloc la benvinguda i presentació de l’activitat. A les 17.45 hores, està prevista una partida de pilota valenciana al carrer Jaume Roig, en la qual participaran també jugadors i jugadores del Club de Pilota Valenciana Xúquer. I, de nou, al parc de l’Estació, a les 18.30 hores, s’oferirà un taller de danses valencianes impartit per l’Escola de Danses de la Ribera. I al llarg de la vesprada, continuaran les activitats dirigides a veïns i veïnes de qualsevol edat, com ara petanca, jocs de corda i el joc de les cadires, entre altres.

Des de la Regidoria de Sanitat de l’Ajuntament han volgut mostrar el seu reconeixement al treball i la gran implicació de totes les associacions que formen part del fòrum Saludem-nos, el qual, fa uns mesos, va rebre del Ministeri de Sanitat el I Premi Nacional de Qualitat RECS 2020 (Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables) en la categoria de ‘Desenvolupament d’acció comunitària com a mesura de protecció social i promoció de la salut’. “El projecte Saludem-nos ha aconseguit que una gran diversitat d’associacions de la nostra ciutat s’hagen conegut més a fons i hagen participat dins d’un fòrum en el qual, des de diferents àmbits de la societat, totes treballen perquè Sueca siga cada vegada més saludable, sent esta una de les màximes de qualsevol gestor públic. Per això, les meues felicitacions a este fòrum d’associacions, i a la Regidoria de Sanitat, per dur a terme esta activitat que, en definitiva, allò que busca és aconseguir el major benestar possible per a la nostra ciutadania”, ha assenyalat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez.

“El nostre objectiu, tant des de la Regidoria com des de Saludem-nos, és organitzar activitats que fomenten una major comunicació i relació entre les persones. A causa de la pandèmia, sembla que s’estava perdent un poc tot això, tendint-se més a l’individualisme i a no socialitzar. Volem ajudar a les persones que se senten soles, facilitant-los un muscle i procurant que el suport del veïnat no es perda”, ha expressat Estefanía Requeni, qui ha volgut remarcar també que totes les activitats programades, per a les quals no es necessita apuntar-se prèviament, es realitzaran complint les mesures de seguretat establides. Finalment, Estefanía Requeni ha volgut convidar a totes les associacions de la ciutat, de qualsevol àmbit, que encara no pertanyen al fòrum Saludem-nos, al fet que s’apunten perquè puguen aportar el seu granet d’arena i beneficiar-se d’este projecte.