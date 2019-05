Sueca ofereix el curs de Monitor d’Activitats de Temps Lliure Infantil i Juvenil

Connect on Linked in

La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Sueca posa en marxa, un any més, una nova edició del curs de monitor/a de temps lliure Educatiu Infantil i Juvenil dirigit als joves de la localitat. Les inscripcions estaran obertes del 28 de maig fins al 4 de juny al Departament d’Informació i Atenció Ciutadana (DIAC). La sol·licitud es farà a través d’una instància que haurà d’anar acompanyada del DNI. Serà requisit indispensable que els candidats tinguen els 16 anys complits abans de l’inici del curs.

El preu del curs és de 73,26 € i l’acceptació a este serà per rigorós ordre d’entrada al DIAC, amb prioritat per a les persones empadronades a Sueca. El calendari serà intensiu, de manera que les sessions es realitzaran pràcticament en un mes, del 25 de juny al 31 de juliol, de dilluns a divendres i des de les 09:00 hores fins a les 14:00 hores, al Casal Jove de Sueca. Els dies 25 de juny i 31 de juliol també hi haurà sessió per la vesprada de 15:00 hores a 20:00 hores. I dins d’estes hores lectives, hi ha programada una eixida els dies 22 i 23 de juliol a un alberg.

Esta iniciativa respon a l’oferta formativa que s’ofereix als joves de la localitat, atenent sobretot a aquells cursos més demandats i que susciten un major interés. El curs, reconegut i homologat per l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), tindrà una duració de 310 hores i contindrà els mòduls formatius següents: Activitats d’educació en el Temps Lliure (60 hores), processos grupals i educatius en el temps lliure infantil i juvenil (30 hores), tècniques i recursos d’animació en activitat de temps lliure (60 hores) i un darrer mòdul de pràctiques professionals no laborals de dinamització d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil (160 hores).

Este curs capacita per a organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de temps lliure educatiu, dirigides a la infància i la joventut, amb l’ús de tècniques específiques d’animació grupal i incidint en l’educació en valors, tot en el marc de la programació general d’una organització.