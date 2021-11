Sueca ofereix un reconeixement a Adrián Miguel pels seus 25 anys al capdavant del Trinquet Municipal

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria d’Esport, ha organitzat un acte de reconeixement a Adrián Miguel pels seus 25 anys al capdavant del Trinquet Municipal. En realitat l’aniversari havia d’haver-se celebrat l’any passat però, a causa de la pandèmia, s’ha hagut de retardar fins ara. “La Junta de Govern Local, en nom de tot l’Ajuntament, vam decidir celebrar estos 25+1 anys d’Adrián com a trinqueter entregant-li la insígnia de la ciutat com a reconeixement i en agraïment al seu treball durant tot este temps en pro de la pilota valenciana, el nostre esport més autòcton”, ha explicat la regidora d’Esport, Celia Beltrán.

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha enaltit també l’esforç demostrat per Adrián Miguel durant tots estos anys, a fi de garantir la pràctica d’este esport a la nostra ciutat. “La seua dedicació i èmfasi han propiciat que la pilota valenciana, i el Trinquet, continuen amb més força a la nostra ciutat, permetent-nos gaudir d’este esport que compta cada vegada més amb un major nombre de seguidors entre la joventut”. El protagonista de l’acte, Adrián Miguel, s’ha mostrat molt il·lusionat i agraït pel reconeixement, “estic molt content i orgullós per tots els anys que porte al capdavant del Trinquet, i vull donar les gràcies a l’Ajuntament i a tota la gent que ha estat al meu costat”.

La regidora d’Esport, Celia Beltrán, ha aprofitat per a anunciar que, des de la seua Regidoria i l’Ajuntament, es duplicarà el pressupost destinat a este esport “especialment, per a la lliga femenina d’elit que portarem a Sueca, i que ens fa molta il·lusió; així com per a promocionar l’esport en si i poder organitzar campionats en els quals participen jugadores suecanes. Al mateix temps, destinarem part del pressupost a incentivar al club que cada vegada compta amb més xiquets i xiquetes practicant pilota”.