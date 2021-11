Sueca ofereix una xarrada informativa sobre prevenció de malalties cardiovasculars als clubs esportius de la ciutat

Connect on Linked in

La sala d’actes de la Casa de la Cultura acollirà, dijous que ve 18 de novembre, a les 20 hores, una xarrada informativa sobre la Prevenció de Malalties Cardiovasculars i Mort Sobtada, dirigida a tota la població però, especialment, als i les membres dels clubs esportius de la ciutat. La xarrada, impartida pel doctor Joaquín Más Ribas, Cap de la Unitat d’Alt Rendiment Esportiu de la Clínica Tecma, s’oferirà en col·laboració amb l’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria d’Esport, “amb l’objectiu de facilitar tota la informació necessària a la ciutadania, i als nostres esportistes especialment, perquè puguen previndre, si fora el cas, determinades malalties cardíaques. Per esta raó, hem acceptat l’oferta que ens ha realitzat la clínica d’impartir esta xarrada i, al mateix temps, oferir un preu especial als i les esportistes suecans/nes que vulguen realitzar-se el reconeixement mèdic”, ha explicat la regidora d’Esport, Celia Beltrán.

Segons expliquen els organitzadors de la xarrada, “l’exercici físic és beneficiós per a les persones perquè millora tant les condicions físiques de l’individu com les psicològiques. A més, si se realitza en grup, beneficia la sociabilitat dels que el practiquen. No obstant això, cal tindre en compte que l’activitat física no està mancada de risc, i si no es practica amb totes les garanties necessàries, podrien aparéixer determinades patologies latents que, si no es descobreixen a temps, poden ser causants d’importants problemes de salut, inclosa, encara que de manera excepcional, la mort sobtada de l’esportista”.

El doctor Joaquín Más Ribas és llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de València i Especialista en Medicina Esportiva. Ha treballat com a metge per a clubs professionals, com ara el Llevant UD, CD Castelló, València Basket, i Reial Madrid, entre altres.